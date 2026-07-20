وفاة أسطورة الكرة الإنجليزية كيفن كيغان عن 75 عاما

توفي أسطورة كرة القدم الإنجليزية كيفن كيغان عن عمر 75 عامًا، بعد أشهر من صراعه مع سرطان المعدة، وفق ما أوردته صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية.

وكانت عائلة كيغان قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي إصابته بسرطان المعدة في مرحلته الرابعة، وذلك عقب نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية.

وأكدت العائلة في بيان أن كيغان فارق الحياة محاطًا بزوجته وبناته وأفراد أسرته، رغم أنه كان قد ظهر في حالة جيدة خلال الشهر الماضي.

رسالة وداع مؤثرة

ونعى بيتر غريفز، الصديق المقرب لكيغان، أسطورة الكرة الإنجليزية بكلمات مؤثرة، قال فيها: "من المحزن أن نعلن وفاة كيفن كيغان عن عمر 75 عامًا".

وأضاف أن النجم الإنجليزي السابق، لاعبًا ومدربًا، قاوم المرض حتى لحظاته الأخيرة، وسط دعم ومساندة زوجته وبناته، مشيرًا إلى أن كيغان لم يكن مجرد أحد أعظم لاعبي كرة القدم، بل كان أيضًا "زوجًا وأبًا وجدًا محبًا".

مسيرة ذهبية مع ليفربول وهامبورغ

بدأ كيغان مسيرته الاحترافية في أواخر ستينيات القرن الماضي مع سكونثورب يونايتد، قبل أن ينتقل إلى ليفربول عام 1971، حيث أمضى ستة مواسم صنعت اسمه بين كبار نجوم اللعبة.

وخلال فترته مع "الريدز"، توج بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي، ولقب كأس أوروبا للأندية البطلة (دوري أبطال أوروبا حاليًا)، وكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليًا)، إلى جانب لقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي عام 1977 انتقل إلى هامبورغ الألماني، حيث واصل تألقه القاري، وقاد الفريق إلى التتويج بلقب الدوري الألماني، كما فاز بجائزة الكرة الذهبية مرتين متتاليتين عامي 1978 و1979، ليصبح أحد أبرز نجوم الكرة العالمية في تلك الحقبة.

ختام المسيرة والانتقال إلى التدريب

عاد كيغان إلى إنجلترا عام 1980 عبر ساوثهامبتون، قبل أن ينتقل إلى نيوكاسل يونايتد، ثم أنهى مسيرته لاعبًا مع فريق بلاك تاون للهواة عام 1984.

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وعلى الصعيد الدولي، دافع عن ألوان المنتخب الإنجليزي في 63 مباراة، سجل خلالها 21 هدفًا.

وبعد اعتزاله، اتجه إلى التدريب، حيث قاد نيوكاسل يونايتد وفولهام ومانشستر سيتي، إضافة إلى المنتخب الإنجليزي، ورغم أن مسيرته التدريبية لم تضاهِ نجاحاته لاعبًا، فإن اسمه بقي محفورًا في تاريخ كرة القدم الإنجليزية باعتباره أحد أبرز نجومها وأكثرهم تأثيرًا.