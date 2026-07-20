بعد خسارة مونديال 2026.. هل يطوي ميسي صفحته الأخيرة مع الأرجنتين؟

أثارت خسارة منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 موجة واسعة من التساؤلات حول مستقبل قائده ليونيل ميسي مع المنتخب الوطني، في ظل تزايد المؤشرات التي ترجح أن تكون البطولة آخر ظهور له في كأس العالم.

ورغم عدم صدور إعلان رسمي من اللاعب، فإن اقترابه من عامه الأربعين، إلى جانب صعوبة المشاركة في النسخة المقبلة وهو في الثالثة والأربعين، يجعل احتمالات اعتزاله اللعب الدولي أكثر واقعية من أي وقت مضى.

قد يكون نهائي 2026 الفصل الأخير في واحدة من أعظم المسيرات الدولية في تاريخ كرة القدم، بعدما خاض ميسي 207 مباريات بقميص الأرجنتين، سجل خلالها 125 هدفًا، وأسهم في قيادة منتخب بلاده إلى التتويج بكأس العالم ولقبين في بطولة أمم أمريكا الجنوبية، إضافة إلى بلوغ أكثر من نهائي كبير، ورغم أن النهاية جاءت بخسارة اللقب، فإن مسيرته تبقى من الأكثر تأثيرًا في تاريخ المنتخب الأرجنتيني.

لم يظهر ميسي بالمستوى المعتاد في المباراة النهائية، بعدما فرض المنتخب الإسباني رقابة محكمة عليه، ونجح في إبعاده عن مناطق الخطورة وتقليص تأثيره الهجومي طوال اللقاء، ليخرج دون أن يتمكن من صناعة الفارق الذي اعتاد عليه في المباريات الكبرى.

أرقام تاريخية تبقى خالدة

عزز ميسي خلال البطولة مكانته بين أساطير اللعبة، بعدما خاض مشاركته السادسة في كأس العالم، ليواصل كتابة التاريخ بأحد أطول المشاوير الدولية في البطولة، كما قدم نسخة مميزة على الصعيد الفردي، مسجلًا ثمانية أهداف، ليؤكد أنه ظل عنصرًا حاسمًا في صفوف منتخب بلاده حتى المراحل الأخيرة من مسيرته.

لم تكن مسيرة ميسي مع المنتخب الأرجنتيني سهلة، إذ بدأت بخيبات متكررة في البطولات الكبرى، بعدما خسر نهائي كأس العالم 2014 وثلاث مباريات نهائية في بطولة أمم أمريكا الجنوبية، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب الدولي عام 2016، لكنه عاد عن قراره لاحقًا، ليقود واحدة من أنجح الفترات في تاريخ المنتخب، فحقق لقب بطولة أمم أمريكا الجنوبية، ثم تُوج بكأس العالم، قبل أن يضيف لقبًا قاريًا جديدًا، ليطوي صفحة طويلة من الانتقادات ويثبت مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة.

القرار الأخير بيد ميسي

ورغم استمرار الحديث عن إمكانية ظهوره في بطولة أمم أمريكا الجنوبية المقبلة، فإن مستقبله مع المنتخب لا يزال غامضًا، في انتظار القرار الذي سيتخذه بنفسه خلال الفترة المقبلة.

وبينما أنهت إسبانيا حلمه بإضافة لقب عالمي ثانٍ، يبقى رصيد ليونيل ميسي مع الأرجنتين حاضرًا كواحد من أعظم الفصول في تاريخ كرة القدم، سواء قرر مواصلة المشوار أو الاكتفاء بما حققه من إنجازات استثنائية.