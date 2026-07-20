من برشلونة ومدريد إلى باريس وليفربول.. ألكاراز ونادال يتصدران ردود الأفعال على تتويج إسبانيا

لم تقتصر أصداء تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026 على ملاعب كرة القدم، بل امتدت إلى مختلف الرياضات، بعدما سارع نجوم الرياضة الإسبانية إلى الاحتفال بالإنجاز التاريخي لـ"لا روخا" عقب الفوز على الأرجنتين 1-0 في النهائي الذي أُقيم بملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وكان من أبرز المحتفلين نجما التنس الإسبانيان كارلوس ألكاراز ورافائيل نادال، اللذان عبّرا عن فخرهما الكبير بالمنتخب الوطني، مؤكدين أن التتويج يمثل لحظة استثنائية للرياضة الإسبانية بأكملها.

ألكاراز: "هيا يا إسبانيا!"

تابع كارلوس ألكاراز، بطل ويمبلدون الحالي، النهائي من المدرجات، بعدما كان حاضرًا أيضًا في مراسم الكشف عن كأس العالم قبل انطلاق المباراة.

وبعد صافرة النهاية وتتويج إسبانيا باللقب الثاني في تاريخها، نشر ألكاراز رسالة حماسية عبر حسابه على منصة "إكس"، كتب فيها: "هيا يا إسبانيا!!!!!!!!!!!"

وجاء احتفال نجم التنس الشاب انعكاسًا لحماس جماهيري واسع، بعدما تابع بنفسه لحظة حسم فيران توريس للنهائي بهدف في الدقيقة 106 من الوقت الإضافي، ليمنح "لا روخا" انتصارًا تاريخيًا على حساب الأرجنتين.

نادال: فرحة مشجع قبل أن يكون أسطورة

أما رافائيل نادال، أحد أكبر رموز الرياضة الإسبانية عبر التاريخ، فاحتفل بالإنجاز بطريقة عاطفية، مؤكدًا ارتباطه الكبير بالمنتخب الوطني لكرة القدم.

وكتب نادال عبر منصة "إكس": "هياااااااااااااااااااا. أبطال العالم للمرة الثانية!"

وبدا نادال، الذي اعتزل التنس، وكأنه مشجع متحمس في المدرجات، إذ حافظ طوال مسيرته على شغفه بكرة القدم ومساندته للمنتخب الإسباني.

وكان نادال قد استعاد قبل النهائي ذكريات التتويج الإسباني الأول عام 2010، عندما أشار إلى أنه كان يعيش في جنوب أفريقيا وقتها، وأنه عاش فرحة ذلك الإنجاز من قلب البلد المضيف.

إشادة واسعة من عالم الرياضة

وانضم العديد من الشخصيات والأندية الرياضية على غرار برشلونة الإسباني وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وليفربول ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان واللاعب الألماني السابق توني كروس، والموسيقي البريطاني ليام غالاغير، واللاعب الإنجليزي السابق ريو فرديناند إلى قائمة المهنئين بعد تتويج إسبانيا، في مشهد أكد أن إنجاز "لا روخا" تجاوز حدود كرة القدم.

فالتتويج الثاني في تاريخ كأس العالم، بعد الفوز على الأرجنتين حاملة اللقب، أعاد إلى الأذهان العصر الذهبي للرياضة الإسبانية، التي جمعت بين نجاحات المنتخب الكروي وتألق نجومها في مختلف الألعاب.

ليلة جمعت أجيال الرياضة الإسبانية

بين فرحة ألكاراز، واحتفال نادال، ودموع نجوم كرة القدم، عاشت إسبانيا ليلة رياضية استثنائية، أكدت من جديد مكانتها كقوة رياضية عالمية.

فلم يكن لقب كأس العالم 2026 مجرد إنجاز كروي، بل لحظة وطنية جمعت أبطال مختلف الرياضات حول راية واحدة: إسبانيا بطلة العالم من جديد.