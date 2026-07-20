"من الدعاء إلى الاحتفاء بجذوره".. لامين جمال يخطف الأنظار في نهائي المونديال

خطف النجم الإسباني لامين جمال أنظار الملايين عقب تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم عام 2026، لكن هذه المرة لم يكن السبب هدفا أو مهارة داخل الملعب، بل لقطة وثقتها عدسات الكاميرات أظهرته وهو يجثو على ركبتيه شكرا لله فور إطلاق صافرة النهاية.

ولم تقتصر لقطات لامين اللافتة خلال البطولة على ما قدمه داخل المستطيل الأخضر، إذ جذب الأنظار بتصميم خاص لحذائه حمل علمي المغرب وغينيا الاستوائية، في إشارة إلى جذور عائلته؛ فوالده ينحدر من المغرب ووالدته من غينيا الاستوائية، في لفتة حظيت بتفاعل واسع بين المتابعين.

وتضاعف انتشار مشهد شكر لامين لله بسبب تزامنه مع اندلاع مشادات بين عدد من لاعبي إسبانيا والأرجنتين في خلفية اللقطة، في تباين لافت بين هدوء اللاعب الشاب وأجواء التوتر التي أعقبت النهائي.

وأظهرت اللقطات لامين وهو يجثو بعيدًا عن أجواء الاحتقان، بينما كانت مشادات بين عدد من لاعبي المنتخبين تدور في الخلفية، في مشهد سرعان ما تصدر منصات التواصل الاجتماعي.

وتفاعل ناشطون على نطاق واسع مع الفيديو، معتبرين أن هدوء لامين جمال وانشغاله بالشكر في تلك اللحظة شكلا مشهدا استثنائيا، في مقابل التوتر الذي خيّم على بعض اللاعبين عقب إطلاق صافرة النهاية.

وفي هذا السياق، علّق حساب وولف آر إم إف سي (WolfRMFC) الرياضي على المقطع بالقول: "مضحك للغاية؛ فمن جهة نرى لامين يدعو، ومن الجهة الأخرى نرى قتالا يشبه نزالات".

ومن جانبه، كتب الناشط الرياضي عبد الرحمن الفيلكاوي: "القدوة الحسنة.. بعد نهاية نهائي كأس العالم عام 2026، وعندما كان الكثير من لاعبي المنتخبين يتشاجرون بعضهم مع بعض، جلس لامين جمال بعيدا عنهم يدعو ويشكر الله على الفوز".

أما الناشط قيصر سلمان فكتب: "حبيب الكل لامين جمال"، مضيفا أن اللاعب "قرأ سورة الفاتحة وشكر الله بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية".

ووصف ناشطون اللقطة بأنها من أبرز مشاهد نهائي كأس العالم، وكتب أحدهم: "لحظة مؤثرة للشاب الإسباني لامين جمال يشكر الله فور إطلاق صافرة النهاية والفوز بكأس العالم".

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وأشاد كثير من المتفاعلين بتصرف النجم الإسباني، معتبرين أن اللقطة عكست جانبا من شخصيته وحرصه على التعبير عن امتنانه لله بعد تحقيق أول لقب له في كأس العالم.

في المقابل، رأى آخرون أن التباين بين هدوء لامين وانشغاله بالشكر وبين أجواء التوتر والمشادات التي كانت تدور في الخلفية، منح المشهد خصوصية جعلته من أكثر اللقطات تداولا بعد نهائي مونديال عام 2026.

ورأى متابعون أن هذه المفارقة، التي جمعت بين لحظة امتنان شخصية وأجواء مشحونة داخل أرض الملعب، أسهمت في تصدر المقطع منصات التواصل الاجتماعي، ليصبح من أبرز المشاهد التي رافقت تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم.

وأصبح لامين جمال ثالث أصغر لاعب يبدأ أساسيا في نهائي كأس العالم، خلف الأسطورة البرازيلية بيليه والإيطالي جوزيبي بيرغومي، إذ دفع به المدرب في التشكيلة الأساسية لإسبانيا أمام الأرجنتين.

ويبلغ جمال 19 عاما و6 أيام، ليأتي خلف بيليه، الذي شارك أساسيا مع البرازيل في نهائي عام 1958 بعمر 17 عاما و249 يوما، وبيرغومي، الذي بدأ نهائي عام 1982 مع إيطاليا بعمر 18 عاما و201 يوم.