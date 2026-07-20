منتخب بلجيكا يطوي صفحة غارسيا ويبحث عن مدرب جديد

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، الاثنين، رحيل المدرب الفرنسي رودي غارسيا عن منصبه كمدير فني للمنتخب الأول، عقب انتهاء عقده في نهاية يوليو/تموز الجاري، وعدم توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن تمديده.

ويغادر غارسيا منصبه بعد نحو 18 شهرا قضاها على رأس الجهاز الفني، شهدت عودة المنتخب البلجيكي إلى دائرة المنافسة على الساحة الدولية.

مشوار ناجح في مونديال 2026

وتولى غارسيا تدريب المنتخب البلجيكي في فبراير/شباط 2025 خلفا لدومينيكو تيديسكو، ونجح في قيادة الفريق إلى التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، قبل أن يبلغ الدور ربع النهائي.

وودعت بلجيكا البطولة بخسارة أمام المنتخب الإسباني بنتيجة (2-1) في مباراة سجلت الهدف الوحيد الذي استقبلته شباك "لا روخا" خلال مشوارها نحو التتويج باللقب العالمي.

وقبل ذلك، تخطى المنتخب البلجيكي نظيره الأمريكي في دور الـ16، في مباراة شهدت مشاركة المهاجم فولارين بالوغون رغم تعرضه للطرد في اللقاء السابق، بعد الواقعة المثيرة للجدل التي أعقبت تدخلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

إنجاز أوروبي ورسالة وداع

ولم تقتصر نجاحات غارسيا على كأس العالم، إذ قاد بلجيكا أيضا إلى الحفاظ على مكانها في المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز على أوكرانيا في الملحق الفاصل.

وقال المدرب الفرنسي في تصريحات نشرها الاتحاد البلجيكي إن المحادثات التي جمعته بالمسؤولين انتهت بالاتفاق على عدم تمديد العقد، مضيفا: "أنهي هذه الرحلة الرائعة بعد 18 شهرا، وأغادر المنتخب وهو ضمن المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية، ومن بين أفضل ثمانية منتخبات في العالم"

الاتحاد البلجيكي يبدأ البحث عن خليفة

من جهته، أشاد المدير الرياضي للاتحاد البلجيكي فينسنت مانيرت بما قدمه غارسيا، مؤكدا أنه تولى المهمة في ظروف رياضية ومالية معقدة، لكنه نجح بخبرته في إعادة الانسجام إلى صفوف المنتخب وتحقيق مشاركة قوية في كأس العالم.

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وأشار مانيرت إلى أن الاتحاد يستعد لبدء مرحلة جديدة من خلال التعاقد مع مدير فني جديد، فيما تتداول وسائل إعلام بلجيكية اسم المدرب الهولندي مارك فان بوميل بوصفه أحد أبرز المرشحين لخلافة غارسيا على رأس الجهاز الفني للمنتخب.