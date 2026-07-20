مليون مشجع في انتظارهم.. مدريد تستعد لاستقبال أبطال العالم

لم تنم مدريد حتى ساعات الفجر بعد ليلة تاريخية أعادت إسبانيا إلى قمة كرة القدم العالمية، إذ خرجت الجماهير إلى الشوارع احتفالًا بتتويج منتخبها بلقب كأس العالم 2026، فيما تستعد العاصمة لاستقبال أبطال العالم وسط حضور متوقع لنحو مليون مشجع.

وأحرز المنتخب الإسباني لكرة القدم لقب كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة (1-0) في الشوطين الإضافيين للمباراة النهائية. وعقب انطلاق صافرة النهاية قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدريد، احتشد آلاف المشجعين في ساحة "كولون" بالعاصمة الإسبانية لمتابعة اللقاء عبر شاشة عملاقة، وسط إطلاق الألعاب النارية وأصوات أبواق السيارات.

وعبّر دييغو غونساليس (25 عامًا) عن مشاعره بعد التتويج، قائلًا إنه لم يستوعب الفوز بعد، مشيرا إلى أن هذا اللقب يذكّره بتتويج إسبانيا عام 2010 في جنوب أفريقيا، والذي جاء بعد الفوز بـ"يورو 2008″، تماما كما حدث بعد التتويج بـ"يورو 2024″ ثم مونديال 2026. وأضاف أنه يخطط لمواصلة الاحتفال قبل التوجه صباح الاثنين لمشاهدة وصول المنتخب.

وشهدت شوارع العاصمة تجمعات كبيرة للمشجعين وهم يحملون الأعلام الإسبانية ويرددون أغنية "We Are the Champions". وقالت أليخاندرا سيلفا (26 عاما) إن الجماهير اعتقدت في مرحلة ما أن فرص الفوز بدأت تتراجع، فيما أكدت صديقتها أنخيلا لامبيا (30 عاما) أن المنتخب استحق اللقب بفضل سيطرته على مجريات اللقاء واستحواذه على الكرة، مشيرتين إلى عزمهما مواصلة الاحتفال رغم ارتباطاتهما العملية في اليوم التالي.

وامتدت مظاهر الفرحة إلى أجواء الطيران، بعدما أعلن أحد طياري شركة "إيبيريا" عبر مكبر الصوت على متن طائرة هبطت في مدريد عقب المباراة خبر تتويج المنتخب، قبل أن تُبث أغنية "We Are the Champions" داخل المقصورة وسط أجواء احتفالية بين الركاب.

من جانبه، قال جون مولينا (40 عاما) إن اللقب الأول عام 2010 كان يبدو أشبه بالحلم، بينما دخل الإسبان هذه المرة البطولة وهم يؤمنون بقدرة المنتخب على تحقيق الإنجاز، مشيرا إلى أن وجهة الاحتفالات المقبلة ستكون ساحة "سيبيليس".

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ويكتسب هذا التتويج أهمية خاصة في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 50 مليون نسمة، لا سيما لدى فئة الشباب الذين لم يعاصروا لحظة التتويج الأولى عام 2010، ليصبح لقب 2026 ذكرى تاريخية لجيل جديد من المشجعين الإسبان.

استقبال مليون شخص وخطة المسيرة الاحتفالية

من المقرر أن تعود بعثة المنتخب الإسباني سريعا إلى البلاد لبدء جولة احتفالية رسمية يوم الإثنين. ووفق بيانات شركة تشغيل المطارات "Aena"، تهبط طائرة المنتخب التابعة لشركة "إيبيريا" في مطار "مدريد-باراخاس" عند الساعة 12:50 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وأكد مندوب الحكومة في مدريد، فرانسيسكو مارتين، أن السلطات تتوقع حضور نحو مليون شخص لاستقبال الأبطال على طول مسار المسيرة الاحتفالية، وهو الرقم الذي يوازي أعداد الجماهير التي خرجت لاستقبال المنتخب عقب تتويجه بكأس العالم 2010.

المسيرة الاحتفالية

تبدأ المسيرة بحافلة مكشوفة ذات طابقين من محيط قصر "لا مونكلوا"، مقر إقامة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، مرورًا بشوارع وسط العاصمة وصولًا إلى ساحة "سيبيليس"، حيث جُهزت منصة خاصة للاحتفاء باللاعبين. وقد تم تخصيص 2050 شرطيا من الشرطة الوطنية و400 عنصر من الحرس المدني لتأمين الفعالية وتنظيم حركة الجماهير. وسيتم توفير وسائل نقل إضافية وتنظيم حركة المرور لاستيعاب الحشود الكبيرة المتوقعة، في واحدة من أكبر الاحتفالات الرياضية التي تشهدها مدريد منذ تتويج إسبانيا الأول بكأس العالم عام 2010.