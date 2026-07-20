ملعب ميتلايف.. هل تكون محطة ميسي الأخيرة على "العشب الملعون"؟

حتى يوم الأحد، كان ليونيل ميسي نجما ساطعا، لكنه عبر نهائي مونديال 2026 أمام إسبانيا كطيف باهت، غائبا تماما وغير مؤثر، على أرضية ملعب ميتلايف الملعون بالنسبة إليه، حيث ودّع المنتخب الوطني (لفترة وجيزة) قبل عشرة أعوام.

وعندما نجح فيران توريس في هز الشباك واحتفل بجنون (106، 1-0 بعد التمديد)، كان العبقري يقف وحيدا قرب خط المنتصف، مطأطئ الرأس وقد تبدد حلمه، في ختام مباراة لم يترك فيها أي بصمة تذكر.

تسلّم ميسي ميداليته الفضية ثم وقف باكيا ساكنا أمام المدرج الذي ضم مشجعي "ألبيسيليستي" الذين هتفوا باسمه بحرارة حتى بعد صافرة النهاية.

إنها نهاية حزينة جدا لقائد الأرجنتين، صاحب المسيرة الاستثنائية والطراز الأنيق بالكرة والذي عجز هذه المرة عن إشعال الريمونتادا، رغم حضور أكثر بروزا خلال الوقت الإضافي.

المحطة الأخيرة؟

وقد يضع المراوغ العبقري السابق لبرشلونة الإسباني حدا لمسيرته الدولية المذهلة (125 هدفا في 207 مباريات دولية) في ملعب ميتلايف بضواحي نيويورك، كما فعل بالفعل عام 2016 قبل أن يتراجع عن قراره بعد فترة قصيرة.

أعلن ذلك في 26 يونيو/حزيران 2016، وهو في التاسعة والعشرين فقط، بعد خيبة جديدة مع المنتخب الوطني إثر الهزيمة أمام تشيلي في نهائي كوبا أمريكا بركلات الترجيح، بعد إهداره إحدى الركلات.

وقال آنذاك: "انتهى الأمر بالنسبة لي مع المنتخب. هذه هي المباراة النهائية الرابعة التي أخسرها، والثالثة على التوالي"، في إشارة إلى خسارته نهائي كأس العالم 2014 أمام ألمانيا (1-0 بعد التمديد)، ثم نهائيي كوبا أمريكا 2015 و2016.

حينها توسلت إليه البلاد بأكملها للعودة، من الرئيس الأسبق ماوريسيو ماكري إلى الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا، مرورا بإينزو فرنانديز الذي كان مراهقا وكتب له رسالة يطالبه فيها بالعدول عن قراره. واستجاب ميسي لذلك بعد 47 يوما من إعلانه المفاجئ.

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ومنذ ذلك الحين، أحرز لاعب إنتر ميامي الأمريكي الحالي لقبين في كوبا أمريكا (2021 و2024)، ولقب "فيناليسيما" أمام بطل أوروبا (إيطاليا في 2022)، وكأس العالم (2022).. لكن ليس لقبا ثانيا.