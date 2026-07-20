جوائز كأس العالم 2026.. ما قيمة مكافأة البطل ووصيفه؟

في نسخة استثنائية من كأس العالم 2026، ليس فقط بسبب مشاركة 48 منتخبا وإقامة البطولة في ثلاث دول، ستكون المكافآت المالية أيضا الأكبر في تاريخ المونديال، بعدما رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قيمة الجوائز إلى رقم قياسي غير مسبوق.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم اليوم إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي، الذي سيكون مسرحا للمباراة النهائية للنسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم بين الأرجنتين، حاملة اللقب، وإسبانيا.

وفي وقت تترقب الجماهير هذه المباراة لأكثر من سبب أبرزها أنها ستجمع بين بطلين قاريين، فالأرجنتين إلى جانب كونها بطلة النسخة الماضية من كأس العالم، تُوجت أيضا بكوبا أمريكا 2024، أما إسبانيا فهي بطلة أوروبا (يورو 2024). لكن السؤال الآخر الذي يُطرح: كم سيحصد الفائز من المباراة، وكم سيكون نصيب الوصيف؟

ما هي قيمة مكافأة البطل ووصيفه؟

سيحصل المنتخب المتوج بلقب كأس العالم 2026 على 51 مليون دولار، فيما ينال الوصيف 34 مليون دولار، ضمن إجمالي جوائز مالية يبلغ 871 مليون دولار موزعة على المنتخبات الـ48 المشاركة في البطولة.

وتتجاوز جائزة البطل ما حصل عليه المنتخب الأرجنتيني بعد تتويجه بكأس العالم 2022 في قطر، حيث نال 42 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الجوائز الإجمالية في تلك النسخة 440 مليون دولار موزعة على 32 منتخبا.

وحصل المنتخب الإنجليزي صاحب المركز الثالث على 30 مليون دولار، مقابل 28 مليون دولار لمنتخب فرنسا صاحب المركز الرابع، فيما نالت المنتخبات التي بلغت الدور ربع النهائي 20 مليون دولار لكل منها.

وتتضمن الجوائز المالية أيضا أكثر من 100 مليون دولار أضيفت في أبريل/نيسان استجابة لضغوط بعض الاتحادات الأوروبية للحصول على دعم لتغطية تكاليف البطولة التي أقيمت في ثلاث دول، لتغطية نفقات سفر وإقامة باهظة.

ورفع فيفا مخصصات التحضير من 1.5 مليون دولار إلى 2.5 مليون دولار، ومكافآت التأهل من 9 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار، وتخصيص أكثر من 16 مليون دولار إضافية لدعم تكاليف وفود المنتخبات وزيادة حصص التذاكر.

الجوائز المالية لكأس العالم 2026