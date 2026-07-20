استياء إسباني من تصرف لاعبي الأرجنتين "الغريب"

تعرّض لاعبو المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم لانتقادات حادة بسبب تصرف غريب قاموا به خلال مراسم التتويج بكأس العالم.

ولم يتمكن رفاق النجم ليونيل ميسي من الحفاظ على اللقب الذي حققوه في النسخة الماضية التي أُقيمت في قطر عام 2022، بخسارتهم في نهائي ملعب نيويورك نيوجيرسي أمام إسبانيا بهدف دون رد.

وتوجه لاعبو الأرجنتين إلى جماهيرهم خلف أحد المرميين وأداروا ظهورهم إلى نظرائهم من إسبانيا في الوقت الذي كانوا فيه يتسلمون الميدالية الذهبية ثم كأس العالم.

ويُعد هذا التصرف "مخالفا للتقليد المتبع عادة في البطولات الكبرى، حيث يظل الوصيف فوق أرضية الملعب لمشاهدة لحظة تتويج البطل كعلامة على الاحترام" وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.

وقالت "يأتي هذا المشهد بالتزامن مع نهاية حقبة تاريخية لمنتخب التانغو وهي حقبة جيل المدرب ليونيل سكالوني الذي لم يتمكن من الحفاظ على تاجه المونديالي بعد خسارته أمام إسبانيا".

أما مواطنتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) فقد عدّت اللقطة بأنها "قبيحة للغاية جاءت في إطار عدم تقبّل الهزيمة".

قيم كرة القدم

ولم يؤثر هذا الموقف بالسلب على لاعبي منتخب إسبانيا وأبرزهم داني أولمو الذي فضّل عدم إعطاء التصرف أهمية كبرى، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية قيم كرة القدم التي يحب أن ينقلها لاعبو أي منتخب يريد أن يكون قدوة للآخرين.

وقال أولمو: "نحن لا نهتم بما يفعلونه لكن الأهم هو القيم التي تريد أن تنقلها للآخرين، فنحن قدوة لأجيال كثيرة وللأطفال".

وأضاف لاعب برشلونة: "أعتقد أنهم يجب أن يكونوا أيضا قدوة في كل شيء وبأفضل صورة ممكنة. الفوز بلقب كأس العالم بالنسبة لنا هو الحدث الأهم".

وكان لاعبو إسبانيا قد أقاموا ممرا شرفيا لنظرائهم الأرجنتينيين خلال توجههم للمنصة من أجل تسلم ميداليات المركز الثاني.

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وتُوج منتخب إسبانيا بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى التي تحققت بنسخة جنوب أفريقيا عام 2010 على حساب هولندا، وحينها سجل أندريس إنييستا هدف البطولة في الشوط الإضافي الثاني أيضا.