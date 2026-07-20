كأس العالم.. رحلة المجد وصناعة الأساطير من أوروغواي 1930 إلى إسبانيا 2026

منذ أن أبصرت كأس العالم لكرة القدم النور في أوروغواي عام 1930، تحولت البطولة تدريجياً من منافسة كروية ناشئة تواجه تحديات السفر والتنظيم، إلى أكبر مسرح رياضي عالمي يجمع القارات والثقافات تحت راية اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

وعلى مدار 23 نسخة تاريخية، شهد المونديال لحظات خالدة صنعت أساطير كبرى، من هيمنة البرازيل في عصر بيليه، مروراً بأمجاد ألمانيا وإيطاليا، وصولاً إلى أجيال الأرجنتين بقيادة دييغو مارادونا وليونيل ميسي، وصعود إسبانيا وفرنسا إلى قمة الهرم العالمي.

كما رافقت البطولة تحولات هائلة في أنظمة المنافسة، وعدد المنتخبات المشاركة، والتكنولوجيا المستخدمة، حتى وصلت في نسخة 2026 إلى مرحلة جديدة بتنظيم ثلاثي غير مسبوق بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لتواصل كأس العالم كتابة تاريخها كأهم حدث كروي على هذا الكوكب.

ترتيب المنتخبات الأكثر تتويجاً بكأس العالم

منذ انطلاق البطولة عام 1930، نجحت ثمانية منتخبات فقط في رفع كأس العالم، لتبقى البطولة حكراً على قوى كروية من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية. وتتصدر البرازيل قائمة الأكثر تتويجاً، بينما تتقاسم ألمانيا وإيطاليا المركز الثاني تاريخياً.

البرازيل (5 ألقاب): أعوام 1958، 1962، 1970، 1994، 2002. تتربع "السامبا" على عرش أكثر المنتخبات تتويجاً في تاريخ كأس العالم، كما أنها المنتخب الوحيد الذي شارك في جميع النسخ منذ انطلاق البطولة.

ألمانيا (4 ألقاب): أعوام 1954، 1974، 1990، 2014. حققت ألمانيا ثلاثة ألقاب باسم ألمانيا الغربية قبل إعادة توحيد البلاد، ثم أضافت لقباً رابعاً عام 2014 في البرازيل.

إيطاليا (4 ألقاب): أعوام 1934، 1938، 1982، 2006. كانت أول قوة أوروبية تفرض هيمنتها على كأس العالم، بعدما توجت بنسختين متتاليتين، قبل العودة إلى القمة في 1982 و2006.

الأرجنتين (3 ألقاب): أعوام 1978، 1986، 2022. توجت بلقبها الأول على أرضها عام 1978، ثم كررت الإنجاز في المكسيك 1986 بقيادة دييغو مارادونا، قبل أن تحرز كأسها الثالثة في قطر 2022 بقيادة ليونيل ميسي.

فرنسا (لقبان): عامي 1998 و2018. دخل المنتخب الفرنسي قائمة أبطال العالم للمرة الأولى على أرضه عام 1998، ثم عاد إلى منصة التتويج بعد عقدين في روسيا 2018.

إسبانيا (لقبان): عامي 2010 و2026. حققت إسبانيا أول لقب عالمي في تاريخها بجنوب إفريقيا 2010، قبل أن تضيف النجمة الثانية في مونديال 2026 الحالي.

أوروغواي (لقبان): عامي 1930 و1950. صنعت أوروغواي التاريخ باعتبارها أول بطلة للعالم في النسخة الافتتاحية عام 1930، ثم حققت لقبها الثاني في البرازيل 1950 بعد الفوز الشهير على أصحاب الأرض في ملعب ماراكانا.

إنجلترا (لقب واحد): عام 1966. حققت لقبها الوحيد عندما استضافت البطولة، بعد فوزها على ألمانيا الغربية في النهائي التاريخي على ملعب ويمبلي.

السجل الكامل للمباريات النهائية لكأس العالم (1930 – 2026)

منذ المباراة النهائية الأولى في مونتيفيديو عام 1930، تحولت مواجهة الحسم في كأس العالم إلى الموعد الأكثر انتظاراً في عالم كرة القدم. وعلى مدار 23 نسخة، حملت النهائيات قصصاً عن الهيمنة والانتصارات التاريخية واللحظات الدرامية، من تتويج أوروغواي في النسخة الافتتاحية، مروراً بعصر هيمنة البرازيل، وصعود ألمانيا وإيطاليا، وصولاً إلى أجيال الأرجنتين وفرنسا وإسبانيا الحديثة.

1930: أوروغواي 4-2 الأرجنتين — ميلاد بطل العالم الأول

شهد ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو أول نهائي في تاريخ كأس العالم، عندما توجت أوروغواي باللقب الأول على أرضها بعد فوزها على الأرجنتين 4-2، في مواجهة جسدت بداية رحلة البطولة التي أصبحت لاحقاً أكبر حدث كروي عالمي.

1934: إيطاليا 2-1 تشيكوسلوفاكيا — أول لقب أوروبي

حصدت إيطاليا لقبها العالمي الأول عندما استضافت البطولة، بعدما تغلبت على تشيكوسلوفاكيا 2-1 بعد الوقت الإضافي، لتبدأ مرحلة صعود المنتخب الإيطالي على الساحة الدولية.

1938: إيطاليا 4-2 المجر — الاحتفاظ باللقب

واصلت إيطاليا هيمنتها وتوجت باللقب الثاني على التوالي، بعد فوزها على المجر 4-2 في نهائي مونديال فرنسا 1938، لتصبح أول منتخب يحتفظ بالبطولة في نسختين متتاليتين.

1950: أوروغواي 2-1 البرازيل — صدمة ماراكانا

لم تُلعب في مونديال 1950 مباراة نهائية تقليدية بسبب نظام البطولة القائم على مجموعة حاسمة، لكن مواجهة البرازيل وأوروغواي في الجولة الأخيرة كانت بمثابة نهائي على اللقب. وقلبت أوروغواي تأخرها إلى فوز 2-1 أمام أكثر من 170 ألف متفرج في ماراكانا، في واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كرة القدم.

1954: ألمانيا الغربية 3-2 المجر — معجزة برن

حقق المنتخب الألماني الغربي واحدة من أشهر العودة في تاريخ النهائيات، بعدما قلب تأخره أمام المجر إلى فوز 3-2 في المباراة التي عُرفت باسم "معجزة برن"، ليحرز أول لقب عالمي في تاريخه.

1958: البرازيل 5-2 السويد — ظهور الأسطورة بيليه

دخلت البرازيل نادي أبطال العالم للمرة الأولى بعدما اكتسحت السويد 5-2 في النهائي، في مباراة شهدت بروز النجم الشاب بيليه الذي أصبح لاحقاً أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

1962: البرازيل 3-1 تشيكوسلوفاكيا — تأكيد الهيمنة

احتفظت البرازيل باللقب العالمي بعدما تفوقت على تشيكوسلوفاكيا 3-1 في نهائي تشيلي، رغم غياب بيليه عن معظم البطولة بسبب الإصابة.

1966: إنجلترا 4-2 ألمانيا الغربية — المجد الوحيد للأسود الثلاثة

حققت إنجلترا لقبها العالمي الوحيد حتى الآن على أرضها، بعدما فازت على ألمانيا الغربية 4-2 بعد الوقت الإضافي في نهائي تاريخي على ملعب ويمبلي.

1970: البرازيل 4-1 إيطاليا — أعظم أجيال السامبا

قدمت البرازيل بقيادة بيليه أحد أعظم العروض في تاريخ النهائيات، بعدما تغلبت على إيطاليا 4-1 في المكسيك، لتحقق لقبها الثالث وتحتفظ بكأس جول ريميه إلى الأبد.

1974: ألمانيا الغربية 2-1 هولندا — انتصار التكتيك الألماني

توجت ألمانيا الغربية بلقبها الثاني بعدما قلبت تأخرها أمام هولندا بقيادة يوهان كرويف إلى فوز 2-1 في نهائي ميونيخ.

1978: الأرجنتين 3-1 هولندا — أول لقب للتانغو

احتفلت الأرجنتين بأول كأس عالم في تاريخها على أرضها، بعدما تغلبت على هولندا 3-1 بعد الوقت الإضافي، بقيادة هداف البطولة ماريو كيمبس.

1982: إيطاليا 3-1 ألمانيا الغربية — عودة الآزوري

أحرزت إيطاليا لقبها الثالث عالمياً في مونديال إسبانيا، بعدما فازت على ألمانيا الغربية 3-1 في النهائي، في بطولة تألق خلالها باولو روسي.

1986: الأرجنتين 3-2 ألمانيا الغربية — ليلة مارادونا

قاد دييغو مارادونا الأرجنتين إلى لقبها الثاني في المكسيك، بعد نهائي مثير تقدمت فيه الأرجنتين 2-0 قبل أن تعادل ألمانيا النتيجة، ثم حسم خورخي بوروتشاغا المواجهة بهدف الفوز.

1990: ألمانيا الغربية 1-0 الأرجنتين — الثأر الألماني

توجت ألمانيا الغربية بلقبها الثالث بعدما فازت على الأرجنتين 1-0 بهدف أندرياس بريمه من ركلة جزاء، في إعادة لنهائي مونديال 1986.

1994: البرازيل 0-0 إيطاليا (3-2 بركلات الترجيح) — أول حسم بالترجيح

شهد نهائي الولايات المتحدة 1994 أول تتويج في تاريخ كأس العالم عبر ركلات الترجيح، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي، لتفوز البرازيل بلقبها الرابع.

1998: فرنسا 3-0 البرازيل — ليلة زيدان

أحرزت فرنسا أول لقب عالمي في تاريخها على أرضها، بعدما تفوقت على البرازيل 3-0 في ملعب سان دوني، في مباراة سجل خلالها زين الدين زيدان هدفين.

2002: البرازيل 2-0 ألمانيا — النجمة الخامسة

حققت البرازيل لقبها الخامس في كوريا الجنوبية واليابان، بعدما فازت على ألمانيا 2-0 بفضل هدفي رونالدو، لتصبح الأكثر تتويجاً في تاريخ البطولة.

2006: إيطاليا 1-1 فرنسا (5-3 بركلات الترجيح) — نهائي زيدان الأخير

حسمت إيطاليا لقب مونديال ألمانيا بعد التعادل 1-1 مع فرنسا، ثم الفوز بركلات الترجيح. وشهد اللقاء طرد زين الدين زيدان في الوقت الإضافي بعد الحادثة الشهيرة مع ماركو ماتيراتزي.

2010: إسبانيا 1-0 هولندا — أول تتويج إسباني

دخلت إسبانيا سجل أبطال العالم للمرة الأولى، بعدما فازت على هولندا بهدف أندريس إنييستا في الوقت الإضافي، لتتوج جيلاً صنع ثورة بأسلوب الاستحواذ.

2014: ألمانيا 1-0 الأرجنتين — هدف غوتزه التاريخي

توجت ألمانيا بلقبها الرابع بعد مباراة متكافئة أمام الأرجنتين، حسمها هدف ماريو غوتزه في الدقيقة 113 من الوقت الإضافي.

2018: فرنسا 4-2 كرواتيا — عودة الديوك

أحرزت فرنسا لقبها العالمي الثاني بعدما تفوقت على كرواتيا 4-2 في نهائي موسكو، في بطولة شهدت بروز جيل جديد بقيادة كيليان مبابي.

2022: الأرجنتين 3-3 فرنسا (4-2 بركلات الترجيح) — نهائي القرن

دخل نهائي قطر التاريخ كواحد من أكثر النهائيات إثارة، بعدما تعادل المنتخبان 3-3 بعد الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن تحسم الأرجنتين اللقب بركلات الترجيح 4-2، ليحقق ليونيل ميسي حلمه الأكبر.

2026: إسبانيا 1-0 الأرجنتين — النجمة الثانية لـ"لا روخا"

اختتمت إسبانيا مونديال 2026 بإضافة النجمة الثانية إلى قميصها، بعدما تغلبت على الأرجنتين 1-0 في النهائي بهدف فيران توريس، لتكرر إنجاز 2010 وتدخل قائمة المنتخبات متعددة الألقاب في تاريخ كأس العالم.