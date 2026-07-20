النهائي الأكثر حسما.. إشادات عالمية بتتويج منتخب إسبانيا بالمونديال

حظي منتخب إسبانيا بإشادات واسعة من نجوم الكرة الحاليين والسابقين، عقب تتويجه بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد أداء وصفه كثيرون بأنه من بين الأفضل في تاريخ المباريات النهائية.

وتفوق "لاروخا" بشكل واضح على الأرجنتين وسيطر على مجريات اللقاء من البداية وحتى صافرة النهاية.

ورأى عدد كبير من الشخصيات الرياضية أن المنتخب الإسباني لم يحقق اللقب فقط، بل قدم نموذجا كرويا مميزا طوال البطولة، بعدما فرض أسلوبه أمام منافسين كبار، بداية من البرتغال ثم فرنسا وصولاً إلى الأرجنتين في المباراة النهائية.

روسي: النهائي الأكثر حسما في التاريخ

وكان اللاعب الإيطالي الدولي السابق جوزيبي روسي من أبرز المعلقين على النهائي، إذ وصف المباراة بأنها "النهائي الأكثر حسما في التاريخ"، في إشارة إلى الفارق الكبير الذي ظهر بين المنتخبين داخل أرضية الملعب.

وأشاد المدافع الإنجليزي السابق ريو فرديناند بالجيل الشاب الذي يقود الكرة الإسبانية، مؤكدًا أن "لامين يامال وباو كوبارسي حققا إنجازات استثنائية رغم أنهما لم يتجاوزا التاسعة عشرة من العمر".

وأشار إلى أن يامال جمع بين لقب كأس العالم وبطولة أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني مع برشلونة، بينما حقق كوبارسي كأس العالم ولقبين في الدوري مع النادي ذاته، معتبرًا أن مستقبل الكرة الإسبانية يبدو أكثر إشراقا بفضل هذا الجيل.

من جانبه، بالغ مارك كروساس، لاعب برشلونة السابق، في الإشادة بالمستوى الذي قدمه باو كوبارسي خلال البطولة، معتبرًا أن ما حققه المدافع الشاب في كأس العالم يفوق إنجازات نال أصحابها أرفع الجوائز الفردية في كرة القدم.

أوين وغوندوغان: الأفضل طوال البطولة

واتفق النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين مع هذا الرأي، مؤكدًا أن إسبانيا استحقت التتويج عن جدارة، وأنها كانت أفضل منتخب في البطولة بأكملها.

كما هنأ إيلكاي غوندوغان المنتخب الإسباني، مشددًا على أن اللقب جاء نتيجة عمل جماعي مميز، وأن الفريق كان الأكثر استقرارا وتألقا منذ انطلاق المنافسات.

إشادات تجاوزت حدود كرة القدم

وامتدت موجة الإشادة إلى خارج المستطيل الأخضر، إذ هنأ المغني البريطاني ليام غالاغر المنتخب الإسباني، مؤكدًا أن الفريق الأفضل هو من فاز باللقب.

ولم تقتصر الاعترافات على الشخصيات المرتبطة بإسبانيا، بل أقر العديد من الرياضيين من مختلف الدول بأفضلية المنتخب الإسباني، حتى من الجانب الأرجنتيني، حيث أبدى أسطورة كرة السلة مانو جينوبيلي احترامه لأداء البطل، كما انضم الحارس التشيلي السابق كلاوديو برافو إلى قائمة المهنئين، في تأكيد جديد على الإجماع الدولي الذي رافق تتويج إسبانيا بالنجمة الثانية في تاريخها.