إهانة لميسي.. غضب أرجنتيني بعد منح جائزة نجم المونديال لقائد إسبانيا

اعترفت وسائل الإعلام الأرجنتينية بأفضلية منتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، بعدما حسم اللقاء بهدف دون مقابل بعد الوقت الإضافي، مؤكدة أن المنتخب الإسباني كان الطرف الأقوى واستحق التتويج باللقب عن جدارة.

وأقرت بأن الأرجنتين عجزت عن مجاراة إسبانيا في مختلف جوانب المباراة، سواء في الاستحواذ أو صناعة الفرص أو فرض أسلوب اللعب، معتبرة أن المنتخب الإسباني فرض سيطرته منذ البداية وحتى النهاية.

ورغم خسارة اللقب، خصصت الصحف الأرجنتينية مساحة واسعة للإشادة بليونيل ميسي، مؤكدة أنه قدم واحدة من أفضل بطولاته في كأس العالم، بعدما سجل ثمانية أهداف وصنع أربعة أخرى، وهو في التاسعة والثلاثين من عمره، واعتبرت وسائل الإعلام أن ما قدمه قائد الأرجنتين طوال البطولة يجعله الأحق بالتقدير الفردي، حتى وإن لم ينجح في قيادة منتخب بلاده إلى الاحتفاظ باللقب.

ميسي أحق من رودري

وكانت أشد الانتقادات موجهة إلى قرار منح لاعب الوسط الإسباني رودري جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة، إذ وصفت بعض الصحف الأرجنتينية القرار بأنه "إهانة" بحق ميسي.

وأكدت أن الجائزة كان ينبغي أن تذهب إلى اللاعب الذي صنع الفارق الحقيقي في البطولة، مشيرة إلى أن كرة القدم تحسم بالأهداف والتأثير المباشر، لا بمجرد التمريرات أو الفوز باللقب.

وشددت على أن رودري قدم بطولة جيدة، إلا أن تأثير ميسي الفني والقيادي كان أكبر، معتبرة أن النجم الأرجنتيني كان "روح المنتخب" وأبرز شخصية في كأس العالم.

أرقام تاريخية للأسطورة الأرجنتينية

وسلطت الصحف الضوء على الأرقام التاريخية التي حققها ميسي في البطولة، إذ أصبح أكبر لاعب ميداني يشارك في نهائي كأس العالم، وأول لاعب يبدأ أساسيا في ثلاثة نهائيات مختلفة، أعوام 2014 و2022 و2026، كما عزز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات كأس العالم، بعدما خاض 34 مباراة موزعة على ست نسخ من البطولة.

وتوقفت وسائل الإعلام عند مشهد دموع ميسي عقب النهائي، معتبرة أن البطولة ربما كانت آخر ظهور له في كأس العالم، خاصة بعدما امتنع عن الحديث إلى وسائل الإعلام عقب المباراة، تاركا الباب مفتوحا أمام التكهنات بشأن مستقبله الدولي.

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وأكدت الصحف أن رحيل ميسي، إذا تأكد، سيمثل نهاية حقبة استثنائية في تاريخ الكرة الأرجنتينية، مشيدة بإرثه الرياضي والإنساني، وبالدور الذي لعبه في إعادة المنتخب إلى منصات التتويج وإلهام جيل كامل من اللاعبين.

وأجمعت الصحف على الإشادة بقائد الأرجنتين، مؤكدة أن ما قدمه طوال مسيرته يتجاوز الألقاب والأرقام، وأن مرحلة ما بعده ستكون من أصعب المراحل في تاريخ المنتخب، بعدما أصبح رمزا لا يُنسى في ذاكرة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية.