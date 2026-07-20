لمسها ممنوع إلا لهؤلاء.. أسرار القواعد الصارمة لحماية كأس العالم

يفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قواعد وإجراءات صارمة تتعلق بالأشخاص الذين يُسمح لهم بلمس النسخة الأصلية من مجسم كأس العالم.

ويلتقي منتخبا الأرجنتين وإسبانيا الليلة في المباراة النهائية لمونديال 2026 على ملعب نيويورك نيوجيرسي، ما يعني أن الفائز منهما سيحظى بشرف رفع الكأس.

شروط لمس كأس العالم

وذكرت صحيفة "أس" (as) الإسبانية أن عددا قليلا فقط من الأشخاص يسمح لهم "فيفا" بلمس النسخة الأصلية لكأس العالم دون قفازات.

ويتعلّق الأمر بالفريق المتوج باللقب من لاعبي وأعضاء الجهازين الفني والإداري، إلى جانب رؤساء وملوك الدول الفائزة، ومسؤولين محددين من الاتحاد الدولي لكرة القدم في مقدمتهم الرئيس.

ويسمح "فيفا" للاعبين والمدرب وباقي الأعضاء من الفريق المتوج، بالاحتفال بالكأس الأصلية ولمسها لكن لفترة زمنية محدودة جدا.

وبمجرد انتهاء احتفالات الفريق المتوج باللقب، على أرض الملعب يسترجع "فيفا" النسخة الأصلية ويسلّم بدلا منها نسخة طبق الأصل مصنوعة من المعدن المطلي بالذهب، ليحتفظ بها طوال السنوات الأربع التالية.

وفي الوقت الذي يمكن لهؤلاء الأشخاص لمس الكأس الأصلية، يتمكن آخرون من حملها أو لمسها لكن باستخدام قفازات.

ويتعلق الأمر بالأشخاص المكلفين بنقل الكأس ووضعها في مراسم الفعاليات الكبرى مثل المباراة الافتتاحية أو النهائية لكأس العالم.

لوائح 2005

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قانونا في عام 2005 ينص على تسليم الكأس الأصلية للفريق المتوج باللقب خلال حفل توزيع الميداليات على أرض الملعب.

وبمجرد الانتهاء من الحفل على أرض الملعب يسترد "فيفا" الكأس الأصلية، ويسلّم الفائزين نسخة أخرى طبق الأصل.

واقعة غريبة

في هذه الأثناء ذكّرت الصحيفة بواقعة غريبة حدثت خلال مراسم سحب قرعة مونديال 2026، حين اعتذر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، لإجباره على ارتداء قفازات لوضع الكأس أثناء القرعة.

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وحدث ذلك رغم أن سكالوني قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب البطولة الماضية التي استضافتها دولة قطر عام 2022 بنجاح منقطع النظير.

يهدف "فيفا" من هذه القواعد والبروتوكولات الصارمة إلى تجنّب ما وصفتها الصحيفة "بالأضرار أو المخاطر أو الحوادث" التي قد يتعرّض لها مجسم كأس العالم، باعتباره "قطعة ثمينة لا يمكن تعويضها".

كما يحاول "فيفا" إجهاض أي محاولة لسرقة الكأس على غرار ما حدث في مناسبات سابقة، إذ تعرضت كأس العالم للسرقة مرتين آخرها عام 1983 حين اختفت تماما.

ويسعى منتخب الأرجنتين للحفاظ على لقبه ورفع الكأس للمرة الثانية على التوالي، ليصبح ثالث فريق في التاريخ يُتوج باللقب مرتين متتاليتين بعد إيطاليا (عامي 1934 و1938)، والبرازيل (عامي 1958 و1962).