رياضة|كأس العالم 2026|الجزائر

شاهد.. الرئيس الجزائري يشارك سانشيز فرحة تتويج إسبانيا بكأس العالم

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BERLIN, GERMANY - JULY 16: Algerian President Abdelmadjid Tebboune attends a joint press conference with German Chancellor Friedrich Merz (not pictured), following talks at the chancellery on July 16, 2026 in Berlin, Germany. Tebboune is in Berlin to meet with German leaders, including President Steinmeier and Chancellor Merz. (Photo by Omer Messinger/Getty Images)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (غيتي)
Published On 20/7/2026

هنأ رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون اليوم الاثنين، الحكومة والشعب الإسبانيين بعد تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026، عقب فوزه على الأرجنتين في المباراة النهائية أمس الأحد.

وجاءت تهنئة الرئيس الجزائري خلال تصريح صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر.

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وقال تبون: "أهنئ رئيس الحكومة والحكومة الإسبانية والشعب الإسباني الصديق بمناسبة التتويج المستحق للمنتخب الإسباني لكرة القدم، أمس الأحد، بكأس العالم وحصوله على النجمة الثانية".

وأضاف: "أعتقد أنه كان انتصارًا مستحقًا جدًا، بالنظر إلى المستوى الذي وصلت إليه النخبة الرياضية الإسبانية".

وكان المنتخب الإسباني قد توج بكأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الأرجنتين في النهائي بنتيجة 1-0، في إنجاز احتفل به الإسبان داخل البلاد وخارجها.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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