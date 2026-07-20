شاهد.. الرئيس الجزائري يشارك سانشيز فرحة تتويج إسبانيا بكأس العالم

هنأ رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون اليوم الاثنين، الحكومة والشعب الإسبانيين بعد تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026، عقب فوزه على الأرجنتين في المباراة النهائية أمس الأحد.

وجاءت تهنئة الرئيس الجزائري خلال تصريح صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر.

وقال تبون: "أهنئ رئيس الحكومة والحكومة الإسبانية والشعب الإسباني الصديق بمناسبة التتويج المستحق للمنتخب الإسباني لكرة القدم، أمس الأحد، بكأس العالم وحصوله على النجمة الثانية".

وأضاف: "أعتقد أنه كان انتصارًا مستحقًا جدًا، بالنظر إلى المستوى الذي وصلت إليه النخبة الرياضية الإسبانية".

وكان المنتخب الإسباني قد توج بكأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الأرجنتين في النهائي بنتيجة 1-0، في إنجاز احتفل به الإسبان داخل البلاد وخارجها.