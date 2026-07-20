على منصة كأس العالم.. لاعب أرجنتيني يتجاهل ترمب ويصافح الجميع (فيديو)

شهدت مراسم التتويج بكأس العالم 2026 مشهدا أثار الجدل بعدما تجنب كريستيان روميرو مدافع منتخب الأرجنتين مصافحة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وفشل منتخب الأرجنتين في الحفاظ على لقبه بخسارته المباراة النهائية على ملعب نيويورك نيوجيرسي أمام نظيره الإسباني بهدف دون رد، سجّله فيران توريس في الدقيقة 106.

روميرو يتجاهل مصافحة ترمب

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه روميرو (28 عامًا) وقد تجاهل تماما مصافحة ترمب أثناء توزيع الميداليات الفضية على لاعبي المنتخب الأرجنتيني.

وفي الوقت نفسه حرص روميرو على مصافحة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي كان يقف على يمين ترمب، وكذلك رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم التي كانت تقف على يساره.

وعلّقت صحيفة "تلغراف" (Telegraph) البريطانية على اللقطة بالقول "بعدما تسلّم روميرو الميدالية الفضية من جياني إنفانتينو (رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا")، تعمّد عدم مصافحة ترمب أو حتى الالتفات لوجوده على المنصة".

وكان غالبية اللاعبين سواء من إسبانيا أو الأرجنتين قد صافحوا ترمب بمن فيهم بورخا إيغليسياس مهاجم "لا روخا" المعروف بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، وانتقاداته لسياسات الرئيس الأمريكي بحسب "تلغراف".

واكتفى إيغليسياس "بالحد الأدنى من التواصل البصري" مع ترمب أثناء استلامه الميدالية الذهبية.

وعلى أرض الملعب لم يتمكن روميرو من إكمال المباراة النهائية بسبب تعرّضه لإصابة عضلية، زادت من معاناة الأرجنتين خلال المباراة.

وسقط روميرو على الأرض في الدقيقة 70 وهو ما دفع مدربه ليونيل سكالوني لاستبداله بزميله فاكوندو ميدينا مدافع أولمبيك مارسيليا.

وكان استبدال روميرو هو الاضطراري الثاني للأرجنتين خلال النهائي، إذ خرج ليساندرو مارتينيز مصابا ودخل زميله نيكولاس أوتاميندي بدلا منه، وذلك قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

إعلان

ويُعد روميرو من الأعمدة الأساسية لمنتخب الأرجنتين في السنوات القليلة الماضية، شارك في 6 مباريات بمونديال 2026 ولم يغب سوى عن مواجهة الأردن في دور المجموعات.

وخاض روميرو 612 دقيقة في المونديال، سجّل خلالها هدفا واحدا وجاء في شباك مصر بالدور ثمن النهائي، كما قدّم تمريرة حاسمة واحدة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير.