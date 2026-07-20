رياضة|كأس العالم 2026|إسبانيا

دي لا فوينتي بعد التتويج بكأس العالم: كنت أعلم أننا سنعاني أمام الأرجنتين

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Spain's head coach Luis de la Fuente kisses the trophy after winning the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026.
لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا يقبل لقب كأس العالم (الفرنسية)
Published On 20/7/2026

قال مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي إنه كان يعلم أن منتخب بلاده "سيضطر إلى المعاناة" من أجل هزيمة الأرجنتين، بعدما حقق "لا روخا" الفوز على منتخب "الألبيسيليستي" شديد التكتل الدفاعي 1-0 بعد التمديد، الأحد في نيوجيرزي، في نهائي كأس العالم.

وقال بعد تسجيل مهاجمه فيران توريس هدف الفوز في الدقيقة 106 وبعد أن أحرزت إسبانيا لقبها الثاني بعد 2010 في جنوب إفريقيا: "كان ينبغي أن نسجل في وقت أبكر، لكن الحارس قام بعدة تصديات. كان يجب أن نكون أفضل في إنهاء الهجمات، لكنها مباراة نهائية في كأس العالم وكنا نعلم أننا سنضطر إلى المعاناة".

Spain's football head coach de la Fuente Luis shouts instructions to his players from the touchline during the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026.
لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا أثناء إدارة النهائي ضد الأرجنتين (الفرنسية)

وأضاف المدرب أنه يشعر "بفخر كبير، خصوصا تجاه هذا الجيل من اللاعبين الذين نشأوا على فكرة أن يكونوا أفضل فريق، وأن يقدموا أفضل ما لديهم، وأن يكونوا قدوة كمجموعة وفريق وعائلة".

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وتابع: "هؤلاء اللاعبون يملكون إمكانات وموهبة استثنائية. إنه لشرف أن أرافقهم في هذه الرحلة. أشعر بتأثر كبير. هؤلاء اللاعبون فازوا بكل شيء، وهم نموذج يحتذى به لإسبانيا وللشباب الإسباني".

 

المصدر: الفرنسية

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