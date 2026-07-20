"خطة الإنقاذ الكبرى".. من هو المدرب الأسطوري الذي تفاوضه إيطاليا؟

كشفت تقارير صحفية عن مفاوضات جادة مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا لإقناعه بتدريب منتخب إيطاليا، سعيًا لتصحيح مسار الفريق بعد فشله في التأهل لكأس العالم لكرة القدم في النسخ الثلاث الأخيرة.

وذكرت شبكة سكاي الإيطالية أن باولو مالديني المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة الإيطالي، وليوناردو مستشار الاتحاد زارا غوارديولا في مدينة برشلونة خلال عطلة نهاية الأسبوع لبحث إمكانية التعاقد معه.

وأشار التقرير إلى أنه لا توجد مؤشرات أولية بشأن موافقة غوارديولا على تولي المسؤولية، وذلك بعد رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي الذي قضى بين جدرانه 10 سنوات.

وفشل منتخب إيطاليا، بطل العالم أربع مرات، في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي في مارس/آذار الماضي، مما أدى إلى الإطاحة بمدرب الفريق جينارو غاتوزو ومدير الفريق جيانلويغي بوفون، ورئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييل غرافينا.

وانتخب جيوفاني مالاغو الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية ورئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد الشتوي في ميلانو/كورتينا، رئيسًا جديدًا لاتحاد الكرة الإيطالي، واستعان مالاغو بأسطورة ميلان مالديني في منصب المدير الفني للاتحاد.

وسيكون التعاقد مع غوارديولا بمثابة دفعة قوية في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققها المدرب الإسباني الفائز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي وبرشلونة، إضافة إلى 12 لقبًا في الدوري المحلي مع نفس الناديين إضافة إلى بايرن ميونخ الألماني.

ورفض مالاغو التعليق على إمكانية التعاقد مع غوارديولا، مضيفًا عبر شبكة سكاي أن قائمة المرشحين لن تضم الثنائي روبرتو مانشيني وأندريا بيرلو فقط.

يذكر أن مانشيني قاد منتخب إيطاليا للتتويج بلقب أمم أوروبا في 2021 أثناء توليه المسؤولية خلال الفترة بين عامي 2018 و2023.

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أما بيرلو الفائز كلاعب مع منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 2006، فلم يتوهج في مسيرته التدريبية مع ناديي يوفنتوس وسامبدوريا.