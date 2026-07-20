ليست المرة الأولى.. ترمب يثير الجدل على منصة تتويج إسبانيا بكأس العالم

استأثر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجزء من الأضواء في نهائي كأس العالم لكرة القدم الأحد، إذ بقي على المنصة مع المنتخب الإسباني المتوج باللقب أثناء رفعه الكأس عقب تغلبه على الأرجنتين 1-0 بعد التمديد على ملعب "ميتلايف" في ضواحي نيويورك.

ورغم استقباله بصيحات استهجان عالية عندما نزل إلى أرض الملعب برفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، بدا ترامب مستمتعا بالاهتمام في ختام بطولة وصفها بأنها "أنجح حدث رياضي ربما في تاريخ العالم".

وبقي ترامب للحظات على المنصة قبل أن يقوده إنفانتينو بعيدا فيما كان لاعبو المنتخب الإسباني يرفعون الكأس احتفالا.

وقام الرئيس الأمريكي البالغ 80 عاما حتى بأداء نسخة سريعة من "رقصة ترامب" الشهيرة أمام لاعبي إسبانيا.

ووصل ترامب على متن المروحية الرئاسية "مارين وان" إلى الملعب الواقع بين نيويورك ونيوجيرزي لمتابعة مواجهة إسبانيا والأرجنتين على اللقب.

وخلال المباراة، جلس إلى جانب إنفانتينو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، ووقف لتحية النشيد الوطني الأمريكي.

وقبل انطلاق المباراة، قال ترامب إنه يعتقد أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيمنح الأرجنتين الأفضلية، مضيفا أن الرئيس الأرجنتيني اليميني خافيير ميلي الذي لم يحضر بسبب معتقدات تتعلق بالتشاؤم، هو "صديق لي. لقد قام بعمل رائع".

وجلس الرئيس الأمريكي بالقرب من الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، رغم أن علاقاته مع كليهما ليست ودية تماما.

وشُوهد ترامب وهو يتبادل أحاديث قصيرة مع قادة الدولتين الشريكتين في استضافة البطولة.

وكان ترامب هدد كندا بفرض رسوم جمركية يوم الجمعة بعد انتقال الدخان الناجم عن حرائق الغابات المشتعلة إلى شمال شرق الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن جودة الهواء خلال نهائي كأس العالم.

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أما العلاقات بين المكسيك وواشنطن، فما زالت متوترة بسبب حملة ترامب الواسعة على الهجرة وتهديداته باتخاذ إجراءات عسكرية ضد مهربي المخدرات.

كما صافح ترامب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رغم انتقاده الأخير لمدريد بسبب عدم مساهمتها بما يكفي خلال الحرب مع إيران وعدم بلوغها أهداف الإنفاق في حلف شمال الأطلسي (الالناتو).

ويعيد مشهد بقاء ترامب على منصة تتويج إسبانيا إلى الأذهان ما حدث قبل أيام في نهائي كأس العالم للأندية، عندما ظل إلى جانب لاعبي تشيلسي خلال احتفالاتهم باللقب عقب تسليم الكأس، في لقطة أثارت جدلا واسعا، ما جعل ظهوره في نهائي كأس العالم امتدادا لمشهد سبق أن خطف فيه جزءا من الأضواء خلال مراسم التتويج.