تجديف وعلم فلسطين.. احتفالات إسبانية بلقب المونديال في نيويورك (فيديو)

نشر مدونون عبر منصتي إنستغرام وإكس، اليوم الإثنين، مقاطع فيديو توثق احتفالات الجالية الإسبانية ومشجعين للمنتخب الإسباني في ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة، عقب تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم 2026.

وأظهرت اللقطات مئات المحتفلين وهم يرددون الأهازيج ويؤدون "رقصة التجديف الجماعية" التي اشتهر بها مشجعو منتخب النرويج، فيما اكتست الساحة بالأعلام الإسبانية وسط أجواء احتفالية صاخبة بعد فوز المنتخب الإسباني على الأرجنتين بهدف دون مقابل في المباراة النهائية.

كما حمل عدد من المشجعين مجسما لكأس العالم وطافوا به بين الحشود، بينما ردد آخرون هتافات ابتهاجا بإحراز إسبانيا لقبها العالمي الثاني.

وأظهرت مقاطع أخرى عددا من المحتفلين وهم يرفعون العلم الفلسطيني ويرددون هتافات داعمة لفلسطين، وسط تفاعل من الحاضرين.

وجاءت هذه الاحتفالات عقب فوز إسبانيا على الأرجنتين بهدف دون مقابل في المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي أقيمت على ملعب نيويورك نيوجيرسي بالولايات المتحدة، مساء أمس الأحد.

مهرجان مفتوح

وعلى بعد آلاف الأميال من نيويورك، بدأت العاصمة الإسبانية مدريد تتحول إلى مهرجان مفتوح احتفالا بتتويج "لاروخا" بكأس العالم، إذ يستعد ملايين المشجعين في جميع أنحاء البلاد لاستقبال أبطالهم على أرض إسبانيا اليوم، ضمن برنامج رسمي حافل بالبروتوكولات الملكية وموكب حافلات مكشوفة.

وغادر المنتخب الإسباني الولايات المتحدة ليلا، ومن المقرر أن يصل إلى مطار أدولفو سواريز مدريد باراخاس ظهر اليوم الإثنين، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وفور الوصول، سيتوجه اللاعبون والجهاز الفني ومسؤولو الاتحاد مباشرة إلى مكان آمن لتناول الغداء وفترة راحة قصيرة.

ويُعدّ هذا الوقت المخصص للراحة ضروريا قبل أن ينطلق الفريق في جولة جماهيرية مكثفة تمتد لساعات طويلة، وسط حشود غفيرة بدأت تملأ وسط المدينة.

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وقبل نقل الاحتفال مباشرة إلى الجماهير، يتعين على أبطال العالم إتمام مراسم الاستقبال الرسمية التقليدية في إسبانيا.

وسيكون قصر زارزويلا الملكي المحطة الرسمية الأولى للفريق، حيث سيستقبل الملك فيليب السادس والعائلة المالكة الفريق رسميا لتهنئتهم على إنجازهم التاريخي في أمريكا الشمالية.

وبعد لقائهم بالملك، سيستقل الفريق وسيلة النقل المتجهة إلى قصر مونكلوا. هناك، سيستقبلهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في حفل استقبال حكومي رسمي.