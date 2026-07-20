بين القصر الملكي وساحة سيبيليس.. مدريد تحتفي بأبطال العالم في يوم تاريخي (فيديو)

عاد منتخب إسبانيا بطل كأس العالم إلى بلاده اليوم الاثنين، ليكون في استقباله أفراد العائلة الملكية الإسبانية ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إضافة إلى تخصيص حافلة مكشوفة للاعبين ستسير في موكب استعراضي بشوارع العاصمة مدريد.

سيقام الموكب الاستعراضي وسط حشد جماهيري غفير أثناء سير الحافلة المكشوفة من قصر "منكلوا" الملكي، المقر الرسمي لرئيس الوزراء، إلى ساحة سيبيليس التي اعتادت على استقبال احتفال الفرق الإسبانية مع جماهيرها بالألقاب والبطولات.

وتوج المنتخب الإسباني باللقب بعد الفوز 1-0 على الأرجنتين بطل مونديال 2022، أمس الأحد، ليحقق كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه

بعد تتويج أول باللقب في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.

وانفجرت العاصمة الإسبانية احتفالا بعد انتهاء مباراة منتخب البلاد أمام الأرجنتين، حيث تدفق الآلاف إلى الشوارع من المقاهي والمطاعم، وهم

يرتدون قمصان إسبانيا، ويلوحون بأعلام بلدهم.

كما احتشدت الجماهير في ساحة بويرتا دي سول وغيرها من الساحات الرئيسية في مدريد، يغنون ويرقصون ويطلقون الألعاب النارية، إضافة إلى الاحتفال بأبواق السيارات في مختلف الشوارع.

واستمرت الاحتفالات بتتويج إسبانيا بكأس العالم حتى صباح اليوم الاثنين.

وأصبحت إسبانيا أول دولة تجمع بين لقبي كأس العالم للرجال والسيدات، بعدما حقق منتخب الكرة النسائية اللقب العالمي في 2023.

وقبل عودة المنتخب الإسباني، انتظر المشجعون في مطار باراخاس بالعاصمة مدريد لاستقبال الفريق والجهاز الفني في صالة الوصول.

كما بدأت أعداد كبيرة في التوافد مبكرا إلى ساحة سيبيليس لحجز أماكنهم لمشاهدة الموكب الاستعراضي، وكان معظمهم يحمل المظلات للوقاية من الشمس وسط ارتفاع شديد لدرجات الحرارة.