رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

بين الركام.. غزة تحتفل بتتويج إسبانيا بطلة لكأس العالم

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Rodri lifts the World Cup trophy alongside teammates, FIFA president Gianni Infantino and U.S. President Donald Trump as they celebrate winning the World Cup REUTERS/Hannah Mckay
منتخب إسبانيا يتوج بكأس العالم 2026 (رويترز)
Published On 20/7/2026

لم تكن صافرة نهاية نهائي كأس العالم 2026 مجرد إعلان لتتويج إسبانيا بطلة للعالم للمرة الثانية في تاريخها، بل تحولت في بعض شوارع غزة إلى لحظات فرح امتزجت فيها هتافات كرة القدم برسائل الامتنان والتضامن.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي عشرات الفلسطينيين وهم يحتفلون بفوز المنتخب الإسباني، رافعين الأعلام الإسبانية ومطلقين الهتافات والألعاب النارية، في مشهد بدا استثنائيا بالنظر إلى الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

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لم يكن تشجيع إسبانيا وليد المباراة النهائية، بل رافق المنتخب الإسباني منذ الأدوار الإقصائية، بعدما رأى كثير من الفلسطينيين فيه منتخبا يمثل دولة شهدت خلال الأشهر الماضية مواقف سياسية وشعبية داعمة للقضية الفلسطينية.

ففي المدن الإسبانية خرجت مظاهرات حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين، كما رفع مشجعون إسبان الأعلام الفلسطينية في أكثر من مناسبة كروية، فيما اتخذت شخصيات سياسية إسبانية مواقف لافتة بشأن الحرب على غزة، وهو ما انعكس على صورة المنتخب داخل الشارع الفلسطيني.

فرحة تتجاوز المستطيل الأخضر

في غزة، حيث أصبحت المناسبات الرياضية متنفسا نادرا وسط واقع الحرب، اكتسبت المباراة النهائية بعدا مختلفا. فالفوز الإسباني لم يُقرأ فقط بوصفه إنجازا رياضيا، بل باعتباره انتصارا لمنتخب ينتمي إلى بلد ينظر إليه كثير من الفلسطينيين باعتباره من أكثر الدول الأوروبية تعاطفا مع قضيتهم.

ولهذا لم تكن الاحتفالات مرتبطة بالكرة وحدها، بل حملت رسائل رمزية تعكس تداخل الرياضة بالسياسة، وكيف يمكن لنجاحات المنتخبات أن تتحول إلى وسيلة للتعبير عن المواقف والانتماءات في مناطق تعيش صراعات ممتدة.

المصدر: الجزيرة

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