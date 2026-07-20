بطلة العالم وأوروبا.. إسبانيا تزيح الأرجنتين وتتربع على قمة تصنيف فيفا

أعاد المنتخب الإسباني رسم خريطة كرة القدم العالمية بعد تتويجه بكأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، إذ أصبح بطل العالم وبطل أوروبا الحالي، ليصعد إلى صدارة تصنيف الفيفا الجديد

جاء فوز إسبانيا على الأرجنتين في النهائي ليمنحها الأفضلية في سباق التصنيف، بعدما رفعت رصيدها إلى 1995.88 نقطة، متقدمة على المنتخب الأرجنتيني الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 1970.37 نقطة.

وحافظت فرنسا على المركز الثالث بـ1948.97 نقطة، بينما جاءت إنجلترا في المركز الرابع بـ1922.83 نقطة.

سلسلة تاريخية وراء الهيمنة الإسبانية

وكان المنتخب الإسباني قد تصدر التصنيف العالمي حتى يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه لم يغادر المراكز الثلاثة الأولى منذ تتويجه بلقب كأس أوروبا 2024.

ويعود هذا الاستقرار إلى سلسلة استثنائية من النتائج، إذ حافظت إسبانيا على سجل خال من الهزائم في 38 مباراة متتالية، وهي أطول سلسلة في تاريخ المنتخبات الأوروبية وأمريكا الجنوبية.

كما واصلت "لا روخا" تأكيد قاعدة أصبحت مرتبطة بكأس العالم، إذ لم ينجح أي منتخب كان يتصدر تصنيف الفيفا عند انطلاق البطولة في الوصول إلى المباراة النهائية منذ اعتماد التصنيف عام 1993، لتكون الأرجنتين آخر ضحية لهذه "اللعنة".

تغييرات كبيرة في مراكز المنتخبات

وشهد التصنيف الجديد عدة تغييرات لافتة، أبرزها تراجع البرتغال من المركز الخامس إلى السابع، ما سمح للبرازيل والمغرب بالتقدم مركزا واحدا لكل منهما.

كما قفزت المكسيك إلى المركز العاشر بعد مكاسب بلغت أربع نقاط، مستفيدة من تراجع ألمانيا وكرواتيا عقب خروجهما من البطولة.

وحققت سويسرا والنرويج قفزتين مهمتين، حيث صعد المنتخب السويسري إلى المركز الرابع عشر، فيما تقدم المنتخب النرويجي 12 مركزا ليحتل المرتبة التاسعة عشرة.

تونس أكبر الخاسرين

في المقابل، سجل المنتخب التونسي أكبر تراجع في التصنيف الجديد، بعدما ودع كأس العالم من دور المجموعات دون حصد أي نقطة.

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وتراجعت "نسور قرطاج" 12 مركزا لتستقر في المرتبة 57 عالميا، في واحدة من أكبر الخسائر التي شهدها التصنيف عقب نهاية البطولة.

وسيكون المنتخب الإسباني أمام أول اختبار للحفاظ على صدارته خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في سبتمبر/أيلول، عندما يُحدّث الاتحاد الدولي لكرة القدم التصنيف العالمي من جديد.