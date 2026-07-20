بالفيديو.. ميسي يبكي عقب خسارة كأس العالم وجمال يواسيه في الملعب

واسى النجم الإسباني لامين جمال الأسطورة ليونيل ميسي عقب إحراز منتخب إسبانيا لقب كأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين.

وذهب جمال إلى ميسي في منتصف الميدان لمواساته في لقطة تعبر عن العلاقة الجيدة بين اللاعبين والمستمدة من كونهما مرجعين داخل نادي برشلونة.

وشوهد الأسطورة ميسي وهو يذرف الدموع حزنًا على لقب كان على الأرجح سيختم به مسيرته مع "التانغو" في ظل صعوبة اللحاق بكأس العالم 2030 إذ يبلغ ميسي من العمر 39 عامًا.

وأحرزت إسبانيا لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها، مجرّدة الأرجنتين وأسطورتها ميسي من اللقب، بفوز مستحق بهدف في الوقت الإضافي، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأحد في نيوجيرسي.

وبعد طرد لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز لنيله إنذارا ثانيا في نهاية الوقت الأصلي (90+3)، سجل البديل فيران توريس هدف الفوز لبطل أوروبا في الدقيقة 106، حارما الأرجنتين من لقب رابع بعد 1978 و1986 و2022.