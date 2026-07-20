بالفيديو.. تعليق أبو تريكة عقب خسارة الأرجنتين لقب كأس العالم

أكد النجم المصري السابق محمود أبو تريكة أن المنتخب الإسباني استحق التتويج بلقب كأس العالم 2026 بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية، مشددًا على أن "كرة القدم هذه المرة كانت عادلة" وأن المنتخب الأفضل هو من حصد الكأس.

وقال أبو تريكة، خلال تحليله للمباراة عبر قناة "بي إن سبورتس" إن المقولة الشهيرة التي تؤكد أن "النهائيات تُكسب ولا تُلعب" لا تنطبق على هذا النهائي، موضحًا أن المنتخب الإسباني كان الأفضل على جميع المستويات.

كرة القدم العادلة

وأضاف: "كرة القدم قلما تكون عادلة.. هذا اليوم كانت عادلة، لأنهم يقولون إن النهائيات تُكسب ولا تُلعب، لكن من فاز بالنهائي هذه المرة كان الأفضل بدنيًا وذهنيًا وتكتيكيًا وفنيًا".

وأشار أبو تريكة إلى أن إسبانيا نجحت في استثمار جيلها الحالي بالشكل الأمثل، معتبرًا أنه يمثل أحد أفضل الأجيال في تاريخ الكرة الإسبانية، بعدما تمكن من الجمع بين لقبي كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الكرة الإسبانية على استثمار مواهبها، قائلًا: "إسبانيا تُحسن استغلال أجيالها الذهبية، وهذا جيل ذهبي لها، حقق اليورو ثم كأس العالم، تمامًا كما فعل الجيل السابق (بين 2008 و2012)".