زيدان وإبراهيموفيتش يشيدان بلامين جمال.. وبيكهام يفضل ثنائي ريال مدريد

رغم ابتعاده عن الأضواء منذ رحيله عن تدريب ريال مدريد، ظل زين الدين زيدان يتابع كرة القدم بعين الخبير، وخاصة خلال كأس العالم 2026 الذي اختتم منافساته بتتويج إسبانيا باللقب على حساب الأرجنتين.

وقبل أسابيع من توليه المتوقع قيادة المنتخب الفرنسي خلفا للمدرب ديدييه ديشان، تحدث زيدان عن أبرز ما لفت انتباهه في البطولة، مؤكدا أنه استمتع كثيرا بما قدمه الجيل الجديد من اللاعبين.

وخلال لقاء جمعه مع ديفيد بيكهام وزلاتان إبراهيموفيتش ضمن فعالية ترويجية، أشاد زيدان بالمواهب الشابة التي فرضت نفسها خلال المونديال، وعلى رأسها الإسباني لامين جمال والفرنسي مايكل أوليسي، إلى جانب كيليان مبابي.

وقال زيدان: "هناك الكثير من اللاعبين الشباب، لاعبون يبلغون 20 أو 21 عاما ويلعبون كما كنا نفعل في الحي عندما كنا صغارا. هذا ما نريد رؤيته في الملعب".

وأضاف أسطورة الكرة الفرنسية: "يمكننا الحديث عن جمال وأوليسي ومبابي. كل ما يقدمونه فوق أرض الملعب يجعلنا نحلم عندما نشاهد المباريات. هذا هو الشيء الذي نريد رؤيته".

ولم يكن زيدان وحده من أشاد بجيل المواهب الجديد، إذ اعتبر إبراهيموفيتش أن لامين جمال لاعب استثنائي، مشيرا إلى أن ما قدمه في سن صغيرة يؤكد أنه من نوعية اللاعبين الذين يظهرون مرة واحدة في كل جيل.

وقال النجم السويدي السابق إن جمال – رغم بلوغه 19 عاما فقط – كان يقدم مستويات مذهلة منذ عمر 16 و17 عاما، بعدما توج بلقب كأس أوروبا وحقق ألقابا مع ناديه.

من جهته، اختار ديفيد بيكهام التركيز على جود بيلينغهام وكيليان مبابي، معتبرا أن نجم ريال مدريد الفرنسي – رغم أنه أصبح اسما عالميا منذ سنوات – لا يزال جزءا من هذا الجيل الشاب.

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وتأتي تصريحات زيدان في وقت يستعد فيه المدرب الفرنسي السابق لريال مدريد لبدء مرحلة جديدة في مسيرته، حيث من المنتظر أن يتولى قيادة منتخب فرنسا بعد نهاية عهد ديشان.

وبينما تنتظر الجماهير الفرنسية رؤية بصمته على مقاعد البدلاء، يبدو أن زيدان وجد بالفعل أسماء قادرة على قيادة كرة القدم العالمية في السنوات المقبلة، بعدما منح مونديال 2026 فرصة جديدة لميلاد نجوم المستقبل.