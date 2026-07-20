الإضافيات كابوس ميسي في أبرز الأرقام الصادمة من نهائي إسبانيا والأرجنتين

حقق منتخب إسبانيا لقب كأس العالم 2026 بعد أن فاز عن جدارة واستحقاق على نظيره الأرجنتيني 1-0 بعدما ذهبت المباراة إلى الشوطين الإضافيين عقب انتهاء وقتها الأصلي بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وقد فاز منتخب إسبانيا بكأس العالم للمرة الثانية بعد عام 2010، مما يعني أن سبعة من أصل ثمانية فائزين بالبطولة قد فازوا بها مرتين على الأقل – منتخب إنجلترا هو المنتخب الوحيد الذي حقق اللقب مرةً واحدةً.

وقد تلقى منتخب إسبانيا هدفاً واحداً فقط في مبارياته الثماني في كأس العالم 2026، وهو أقل عدد من الأهداف التي تلقاها أي منتخب في نسخةٍ فاز فيها بكأس العالم.

فيما لم يهزم منتخب إسبانيا في آخر 38 مباراة له في جميع المسابقات، وهي أطول سلسلة على الإطلاق لأي منتخب أوروبي أو أمريكي جنوبي في التاريخ.

بدأ منتخب إسبانيا كأس العالم 2026 بتعادل سلبي 0-0 أمام الرأس الأخضر، وهي البطولة الثانية على التوالي التي يفشل فيها الفائزون في الفوز في مباراتهم الافتتاحية (الأرجنتين 1-2 السعودية في 2022)، وقد حدث هذا ثلاث مرات فقط في أول 21 نسخة سابقة.

بديلان ضد ميسي

الإسباني فيران توريس هو ثاني بديل يسجل الهدف الفوز في نهائي كأس العالم، بعد الألماني ماريو غوتزه في عام 2014، والذي جاء أيضاً ضد الأرجنتين.

أما منتخب الأرجنتين فقد أنهى كأس العالم في المركز الثاني للمرة الرابعة (أيضاً في 1930 و1990 و2014)، الأكثر بالمشاركة مع منتخب ألمانيا.

منتخب الأرجنتين هو أول منتخب في تاريخ كأس العالم لا يسدد أي تسديدة في 90 دقيقة من نهائي كأس العالم. جاءت محاولته الأولى عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 117.

بات إنزو فرنانديز سادس لاعب يُطرد في نهائي كأس العالم، حيث 50% منهم من منتخب الأرجنتين (بيدرو مونزون وغوستافو ديزوتي في عام 1990).

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وقام إيميليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين بـ 11 تصدياً في هذه المباراة، وهو أكبر عدد من التصديات لحارس مرمى في نهائي كأس العالم منذ عام 1966.

شهد الشوط الأول من هذه المباراة ثلاث تسديدات فقط، جميعها لمنتخب إسبانيا. هذا هو أقل عدد من التسديدات في الشوط الأول من نهائي كأس العالم في السجلات منذ عام 1966، بينما هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها منتخب الأرجنتين في تسديد أي كرة في أول 45 دقيقة.

هناك ثلاث حالات مسجلة (منذ عام 1966) للاعب أكمل 100 تمريرة ناجحة أو أكثر في نهائي كأس العالم. اثنتان من هذه الحالات جاءت عن طريق لاعبي منتخب إسبانيا الليلة – رودري بـ 101 تمريرة وباو كوبارسي بـ 121 تمريرة (بالإضافة إلى دونجا مع منتخب البرازيل في عام 1994 بـ 130 تمريرة).

وقد أصبح ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين ثاني لاعب على الإطلاق يشارك في ثلاث نهائيات لكأس العالم للرجال (أيضًا في 2014 و2022)، بعد كافو لاعب منتخب البرازيل (1994، 1998، 2002). وبعمر 39 عامًا و25 يومًا، يعد أيضًا ثاني أكبر لاعب عمرًا يشارك في نهائي كأس العالم بعد دينو زوف لاعب منتخب إيطاليا في عام 1982 (40 عامًا و133 يومًا).

ذهبت خمس من آخر ست نهائيات في كأس العالم إلى الأشواط الإضافية، أكثر من أول 17 نسخة من البطولة (4، بما في ذلك مباراة أوروغواي ضد البرازيل في عام 1950).

نيكو غونزاليس لاعب منتخب الأرجنتين هو خامس لاعب فقط يبدأ أول مباراة له في كأس العالم في النهائي، بعد جيولا بولغار (المجر، 1938)، جيري تيتشي (تشيكوسلوفاكيا، 1962)، غوستافو ديزوتي (الأرجنتين، 1990)، كريستوف كرامر (ألمانيا، 2014).

وقد أصبح لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا، ثالث أصغر لاعب يشارك في نهائي كأس العالم بعمر 19 عاماً وستة أيام، بعد بيليه في عام 1958 (17 عاماً و249 يوماً) وجوزيبي بيرغومي في عام 1982 (18 عاماً و201 يوماً). وبمشاركة باو كوبارسي أساسيًا أيضاً (19 عاماً و178 يوماً)، أصبح منتخب إسبانيا أول منتخب يضم لاعبين مراهقين في نهائي واحد لكأس العالم.

بمتوسط عمر 30 عامًا و101 يومًا، اختارت الأرجنتين ثاني أكبر تشكيلة أساسية في نهائي كأس العالم، بعد منتخب البرازيل ضد تشيكوسلوفاكيا في عام 1962 (30 عامًا و216 يومًا).