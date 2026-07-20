"الألم عظيم".. أول تصريح لميسي بعد ضياع لقب كأس العالم 2026

بعد حالة من الصمت المخيم التي فرضها لاعبو المنتخب الأرجنتيني عقب الخسارة في نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، خرج القائد ليونيل ميسي عن صمته اليوم ليكشف عن حجم مشاعره تجاه ضياع حلم التتويج باللقب العالمي في مشاركته الأخيرة.

وفي منشور مؤثر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، عبّر ميسي عن حزنه العميق قائلا: "الألم عظيم، وسيستغرق هذا الجرح وقتا ليشفى".

مسيرة حافلة رغم مرارة الختام

رغم الإحباط الذي خيم على مشهد النهاية، حرص النجم الأرجنتيني (39 عاما) على استحضار الجوانب المضيئة في رحلة الفريق، مشيدا بالروح القتالية التي ميزت المنتخب طوال البطولة. وأضاف ميسي: "أتمسك بكل ما هو جميل.. المباريات التي قلبنا فيها النتيجة، وبذلنا قصارى جهدنا، والتي ستبقى خالدة في ذاكرتنا. لقد قادنا العمل الجاد والجهد إلى أن نكون، مرة أخرى، من بين الأفضل في العالم".

وأشار ميسي إلى الإنجاز الذي حققه الجيل الحالي بوصولهم إلى نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين، مؤكدا أن حجم هذا الإنجاز قد يصعب تقديره في الوقت الراهن بسبب ألم الهزيمة.

رسالة شكر للجمهور وتوجه نحو العائلة

لم ينسَ "البرغوث" توجيه شكر خاص للجماهير الأرجنتينية التي ساندت الفريق طوال البطولة، قائلا: "أشكر الجميع من صميم قلبي على كل تحية ورسالة. مرة أخرى، تمكنا من التوحد كبلد واحد، وأن نكون معا، نتشارك الفخر العظيم لكوننا أرجنتينيين".

واختتم ميسي تصريحاته بالإعلان عن خطوته المقبلة، حيث أكد أنه سيتوجه مباشرة إلى مسقط رأسه في روزاريو ليكون بجانب عائلته، بعيدا عن أضواء الملاعب، في محاولة لنيل قسط من الراحة وتجاوز الصدمة.

يذكر أن ميسي كان العلامة الفارقة في مونديال 2026، حيث قدم أداء استثنائيا قاد به "التانغو" إلى المباراة النهائية، قبل أن تحسم إسبانيا اللقب لصالحها في مواجهة تكتيكية تفوقت فيها على رفاق ميسي.