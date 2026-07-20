لم يكن تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 حدثا رياضيا عابرا بالنسبة لكثير من أهالي قطاع غزة، بل تحول إلى مساحة نادرة للفرح ورسائل امتنان عبر عنها فلسطينيون خلال جولة أجرتها الجزيرة مباشر في شوارع القطاع لرصد أجواء الاحتفال بالفوز الإسباني.

وأظهرت الجولة تجمع عشرات الشبان والعائلات في عدد من المناطق وهم يتابعون صافرة النهاية قبل أن يحتفلوا بالفوز، معتبرين أن انتصار إسبانيا يحمل بالنسبة إليهم بعدا يتجاوز كرة القدم، ويرتبط بالمواقف التي يرون أن لاعبين ومسؤولين إسبان عبروا عنها دعما للقضية الفلسطينية خلال الفترة الماضية.

وقال عدد من المشاركين في الاحتفالات إن تشجيعهم للمنتخب الإسباني جاء منذ بداية البطولة، مؤكدين أن مواقف لاعبين إسبان، وفي مقدمتهم لامين يامال، ورفع العلم الفلسطيني في مناسبات رياضية، تركت أثرا لدى كثير من الفلسطينيين، وجعلت فوز إسبانيا يحظى باهتمام خاص في غزة.

ورأى آخرون أن النهائي، الذي جمع إسبانيا والأرجنتين، كان مواجهة حماسية حسمها المنتخب الإسباني بفضل تفوقه الفني والتكتيكي، معتبرين أن الفريق استحق اللقب بعد أداء مميز طوال البطولة.

كما عبر مشاركون عن امتنانهم لما وصفوه بالمواقف المتضامنة مع الفلسطينيين، مؤكدين أنهم لا ينسون من يقف إلى جانبهم، وأن احتفالهم بالفوز حمل رسالة شكر لإسبانيا ولاعبيها، وفي مقدمتهم لامين يامال.

ورغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع، قال عدد من الأهالي إن متابعة مباريات كأس العالم مثلت متنفسا نادرا للعائلات، وفرصة للهروب لساعات من أجواء الحرب والدمار، مؤكدين أن كرة القدم تبقى إحدى المساحات القليلة التي تمنح الناس لحظات من الفرح والأمل.

وتحول فوز إسبانيا، بالنسبة للمحتفلين، إلى مناسبة امتزجت فيها الهتافات الرياضية برسائل التضامن، في مشهد يعكس كيف تتجاوز كرة القدم حدود المنافسة داخل الملاعب لتصبح وسيلة للتعبير عن المشاعر والانتماءات، حتى في أكثر الأماكن معاناة.