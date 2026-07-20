حالة فريدة في كرة القدم.. الإسباني باينا يدخل التاريخ بعد التتويج بالمونديال

نقش أليكس باينا لاعب المنتخب الإسباني اسمه في تاريخ كرة القدم بإنجاز غير مسبوق، بعد تتويجه ببطولة كأس العالم 2026.

وأضاف باينا (25 عاما) إنجازا جديدا لمسيرته الدولية بعد فوزه مع "لا روخا" بكأس العالم على حساب الأرجنتين البطل السابق، بانتصاره عليها في النهائي على ملعب نيويورك نيوجيرسي بهدف دون رد.

إنجاز باينا التاريخي

وأصبح باينا جناح أتلتيكو مدريد، أول لاعب في التاريخ يفوز مع منتخب بلاده بثلاثة ألقاب كبرى متتالية، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية.

وكان باينا من عناصر منتخب إسبانيا التي تُوجت قبل عامين بلقب كأس أوروبا (يورو 2024) التي استضافتها ألمانيا، بفوزه في نهائي برلين على نظيره الإنجليزي بهدفين لهدف، بقيادة المدرب نفسه لويس دي لا فوينتي.

بعدها مباشرة التحق باينا بقائمة منتخب إسبانيا الأولمبي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 بقيادة المدرب سانتي دينيا، وحصد معه ذهبية منافسات كرة القدم على حساب فرنسا الدولة المضيفة.

وفاز منتخب إسبانيا في تلك المباراة المثيرة التي امتدت لشوطين إضافيين وشهدت 8 أهداف كاملة وجرت على ملعب "حديقة الأمراء"، بنتيجة 5-3.

والآن أكمل باينا ثلاثيته "الفريدة" من خلال التتويج بكأس العالم، بفضل هدف وحيد سجله مواطنه فيران توريس في شباك الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

وعلّقت "ماركا" على هذا الإنجاز بقولها: "لم يسبق لأي لاعب أن أكمل هذا التاج الثلاثي بشكل متتال وفي غضون عامين، مما يجعل إنجاز باينا حالة غير قابلة للتكرار في عالم كرة القدم".

وخاض باينا جميع المباريات الـ7 مع إسبانيا في مونديال 2026، بواقع 487 دقيقة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير، سجل خلالها هدفا وحيدا في مرمى أوروغواي وصنع مثله.

وسبق أن فاز النجمان الأرجنتينيان ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا، بجميع هذه الألقاب، لكنها لم تكن متتالية كما فعل باينا.

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وكان ميسي ودي ماريا ضمن قائمة منتخب الأرجنتين الذي حصد ذهبية منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بكين 2008.

حينها فازت الأرجنتين في النهائي على نيجيريا بهدف وحيد سجله دي ماريا، بتمريرة حاسمة من ميسي.

وبعد 13 عاما من ذهبية بكين، تمكّن ميسي ودي ماريا أخيرا من تحقيق الألقاب الكبرى مع منتخب الأرجنتين الأول، بتتويجهما بألقاب كوبا أمريكا 2021 و2024، وكأس العالم 2022 في قطر.