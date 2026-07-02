يويفا يعارض تطبيق قاعدة فيفا الجديدة بعد طرد لاعبين في كأس العالم

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه لن يطبق قاعدة فيفا للبطاقة الحمراء التلقائية للاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء الحديث خلال المباريات.

وشهدت بطولة كأس العالم 2026 تطبيقا صارما للقانون الجديد الذي أقره مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بطلب من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، والذي ينص على طرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء مخاطبة المنافسين.

كان ميغيل ألميرون، لاعب منتخب باراغواي، أول من طُرد ببطاقة حمراء مباشرة لمخالفته هذا القانون خلال مباراة ضد تركيا. وتكرر الأمر نفسه في مباراة بين الإكوادور والمكسيك، حيث طُرد المدافع بييرو هينكابي لتغطيته فمه أثناء حديثه على أرض الملعب.

ورغم ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) رسميا تمسكه بقراره بعدم تطبيق هذه القاعدة في بطولاته القادمة (دوري الأبطال، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر).

جذور الأزمة.. ليلة لشبونة المشتعلة

تعود جذور هذا القانون الصارم إلى أحداث مواجهة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا في فبراير/شباط الماضي.

فبعد تسجيل فينيسيوس جونيور لهدف الفوز، دخل في مشادة مع جناح بنفيكا جيانلوكا بريستياني الذي استخدم قميصه لتغطية فمه وتوجيه عبارات وصفت بالعنصرية والمسيئة، مما دفع الحكم لتفعيل بروتوكول مناهضة العنصرية وإيقاف اللعب لعدة دقائق.

رغم أن يويفا عاقب بريستياني لاحقا بالإيقاف لثلاث مباريات بسبب السلوك غير الرياضي، إلا أن رئيس فيفا إنفانتينو دفع نحو حظر هذه الإيماءة تماما في الملاعب لتجنب إخفاء الإساءات، وهو المقترح الذي طُبق بصرامة في المونديال الحالي في حين قرر يويفا تجاهله في بطولاته القادمة.

المسؤولية تقع على عاتق الحكام

وفقا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يُطلب من الحكام تقييم المواقف بشكل فردي، وأي "محاولة لإخفاء تواصل يُعد سلوكا غير رياضي" قد يُعاقب عليها بإنذار أو بطاقة حمراء، حسب تفسير الحكم.

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وأضاف: "هذا بالطبع لا يخل بأي تحقيق أو إجراءات تأديبية قد تنشأ عن هذا السلوك أو تتعلق به".

يُبرر هذا القرار أيضا بالطبيعة الاعتيادية لهذه الحركة لدى اللاعبين، بينما يخشى البعض من إمكانية استخدامها لطرد لاعب، حتى لو لم يتلفظ بأي ألفاظ مسيئة أو غير رياضية. فخلال مباراة إنجلترا وغانا، شوهد جود بيلينغهام وهو يغطي فمه لكنه لم يُطرد.