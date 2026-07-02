موعد مباراة البرتغال ضد كرواتيا في دور الـ32 بكأس العالم والقنوات الناقلة

يشهد ملعب بي إم أو فيلد تورونتو في كندا صفحة جديدة ومثيرة في تاريخ المونديال عندما يلتقي منتخبا البرتغال وكرواتيا وجها لوجه للمرة الأولى على الإطلاق في نهائيات كأس العالم، وذلك لحساب دور الـ32 في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

وتكتسب هذه القمة الأوروبية الخالصة طابعا عاطفيا وفنيا استثنائيا؛ كونها تجمع القائدين المخضرمين كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش اللذين تزاملا لستة مواسم تاريخية في ريال مدريد حققا خلالها 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، حيث يقود كل منهما جيلا يطمح للذهاب بعيدا في المونديال، في مباراة قد تشهد الظهور الأخير لأحدهما في المحفل العالمي.

وتأهل المنتخب البرتغالي، تحت قيادة المدرب روبرتو مارتينيز، إلى هذا الدور بعد احتلاله وصافة المجموعة الحادية عشرة برصيد 5 نقاط، حيث استهل مشواره بتعادل إيجابي أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله ثم انتفض باكتساح أوزبكستان بخماسية نظيفة شهدت تسجيل كريستيانو رونالدو لهدفين، قبل أن يختتم دور المجموعات بتعادل سلبي حذر أمام كولومبيا.

موعد مباراة البرتغال وكرواتيا في كأس العالم

تقام المباراة صباح غد الجمعة على ملعب تورونتو في كندا.

وتنطلق المباراة الساعة الثانية صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، الثالثة صباحا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد كرواتيا

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 4

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

تفوق برتغالي في المواجهات السابقة

ورغم غياب المواجهات المونديالية السابقة بين الطرفين، إلا أن التاريخ يزخر بصراعات أوروبية قوية تشير إلى تفوق برتغالي واضح في المواعيد الكبرى، حيث فازت البرتغال بنتيجة 3-0 في دور المجموعات ليورو 1996، ثم الفوز بهدف دون رد في الأشواط الإضافية بدور الـ16 من يورو 2016 بهدف ريكاردو كواريزما، في حين انتهت آخر مواجهة رسمية بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في دوري الأمم الأوروبية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024.

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ويتطلع الفائز من هذه المواجهة المرتقبة للعبور إلى دور الـ16 لملاقاة المتأهل من موقعة إسبانيا والنمسا في قمة كروية محتدمة ستجرى على ملعب دالاس.