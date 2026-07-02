موجة تضامن واسعة مع فلسطين خلال مباريات كأس العالم 2026

شهدت مباريات كأس العالم 2026، التي تُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حضورا لافتا للأعلام والشعارات الفلسطينية في المدرجات، حيث عبّر مشجعون من عدة دول عن تضامنهم مع فلسطين عبر هتافات ولافتات ورسائل دعم متكررة خلال مختلف المباريات.

وخلال فترات البطولة، رُصدت مشاهد عديدة لمشجعين يرفعون الأعلام الفلسطينية داخل الملاعب وفي الساحات المحيطة بها، إلى جانب ترديد شعارات تطالب بالحرية وتندد بما يحدث في قطاع غزة، في مشاهد امتدت من مباريات منتخبات مختلفة دون ارتباط بفريق معين.

هذا الحضور الجماهيري لم يمرّ دون تفاعل، إذ انتشرت الصور ومقاطع الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما ساهم في تحويل المدرجات إلى مساحة تعبير مفتوحة تجاوزت الإطار الرياضي التقليدي، وأثارت نقاشا واسعا بين من يعتبره تضامنا إنسانيا ومن يرفض إدخال السياسة إلى الملاعب.

كما شملت مظاهر التضامن مشجعين من دول عربية وأوروبية وأمريكية لاتينية، إضافة إلى مبادرات فردية داخل الملاعب، ما جعل القضية الفلسطينية واحدة من أبرز القضايا الحاضرة جماهيريا خلال هذا المونديال.

ومع استمرار المنافسات، يظل هذا المشهد أحد أبرز العناوين المرافقة لكأس العالم 2026، حيث تعكس المدرجات تداخلا واضحا بين الرياضة والتعبير الجماهيري حول قضايا عالمية مؤثرة.