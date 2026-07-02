رياضة|كأس العالم 2026

مدرب بلجيكا يسخر من خيارات السنغال وثياو يدافع عن قراراته

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SEATTLE, WASHINGTON - JULY 01: Rudi Garcia, Head Coach of Belgium, reacts during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Belgium and Senegal at Seattle Stadium on July 01, 2026 in Seattle, Washington. Alex Grimm/Getty Images/AFP (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
رودي غارسيا اعترف باستفادة منتخب بلجيكا من تراجع منتخب السنغال بعد تقدمه بهدفين (الفرنسية)
Published On 2/7/2026
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آخر تحديث: 12:55 (توقيت مكة)

انتهت مغامرة المنتخب السنغالي في كأس العالم 2026 بطريقة قاسية، بعدما فرط في تقدمه بهدفين أمام بلجيكا، ليخسر في النهاية بنتيجة 3-2 بعد التمديد ويودع البطولة من دور الـ32.

وبينما اعتبر مدرب بلجيكا رودي غارسيا أن التراجع التكتيكي للسنغال كان السبب الرئيس في الريمونتادا البلجيكية، رفض مدرب أسود التيرانغا باب ثياو تحميل لاعبيه مسؤولية الانهيار، مؤكدا أن بعض القرارات التحكيمية لعبت دورا حاسما في الإقصاء.

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وكان المنتخب السنغالي في طريقه إلى التأهل بعدما فرض سيطرته على أغلب فترات اللقاء وتقدم بهدفين، قبل أن يقلب المنتخب البلجيكي الطاولة بتسجيل هدفين في الدقيقتين 86 و89، ثم خطف هدف الفوز في الوقت الإضافي من ركلة جزاء.

خطأ مدرب السنغال

عقب المباراة، أشاد مدرب بلجيكا بروح لاعبيه وقدرتهم على العودة رغم صعوبة الموقف، مؤكدا أن الإيمان حتى اللحظة الأخيرة كان مفتاح التأهل.

وقال: "في كرة القدم كل شيء ممكن طالما تؤمن بذلك. قلت لكم من قبل إن قوة هذه المجموعة تكمن أيضا في اللاعبين الذين يدخلون من مقاعد البدلاء. لا يمكن تحقيق النتائج بـ11 لاعبا فقط. صححنا الكثير من الأخطاء منذ منتصف الشوط الأول، وحتى بعد استقبال الهدف الثاني أصبح أداؤنا أفضل".

لكن غارسيا لم يتردد في توجيه انتقاد مباشر للطريقة التي أدار بها المنتخب السنغالي الدقائق الأخيرة، معتبرا أن التراجع للدفاع عن التقدم كان قرارا خاطئا.

المدرب رودي غارسيا يوجه لاعبي بلجيكا في استراحة الترطيب أمام السنغال (رويترز)

وأضاف: "نعرف هذه المنتخبات، فهي غالبا ما تفقد انضباطها التكتيكي في نهاية المباريات. عندما تقدموا 2-0، كنا نعلم أنهم سيتراجعون بالكامل للحفاظ على النتيجة، وهذا في رأيي خطأ فادح".

وتابع بنبرة ساخرة: "ذكروني، عندما نتقدم نحن 2-0، ألا نفعل ذلك؟".

وأوضح أن هدف تقليص الفارق غير مجريات اللقاء بالكامل، قائلا: "بعد هدف 2-1 تغيرت روح المباراة، وأصبحنا نؤمن بإمكانية العودة، وهو ما حدث بالفعل".

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في المقابل، رفض مدرب السنغال باب ثياو تحميل المسؤولية لخياراته الفنية، رغم الانتقادات التي طالته بعد الخروج من البطولة.

وأكد أن التبديلات التي أجراها كانت مدروسة وفرضتها الحالة البدنية للاعبين، مشيرا إلى أن الإرهاق لعب دورا كبيرا في فقدان الفريق توازنه خلال الدقائق الأخيرة.

وقال إن المنتخب قدم مباراة كبيرة أمام منافس قوي، لكن تفاصيل صغيرة قلبت كل شيء في النهاية.

كما أبدى المدرب السنغالي استياءه من ركلة جزاء التي احتسبت لصالح بلجيكا في الوقت الإضافي، معتبرا أنها كانت نقطة التحول الأخيرة في المباراة.

وأشار إلى أن فريقه كان قريبا جدا من التأهل، إلا أن بعض التفاصيل، وعلى رأسها القرارات التحكيمية، أنهت حلم السنغال في مواصلة المشوار.

ولم يخف باب ثياو حزنه بعد الإقصاء، مؤكدا أن الشعور السائد داخل غرفة الملابس هو الإحباط، خاصة بعدما كان اللاعبون على بعد دقائق قليلة من التأهل.

واختتم بأن المنتخب سيستفيد من الدروس التي خرج بها من البطولة، مشددا على أن المجموعة تمتلك الجودة اللازمة للعودة بصورة أقوى في الاستحقاقات المقبلة.

المصدر: الصحافة الأجنبية

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