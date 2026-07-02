رياضة|كأس العالم 2026

مدرب إنجلترا يفاجئ الجميع بطلب غريب قبل مواجهة المكسيك

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - England v DR Congo - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 1, 2026 England manager Thomas Tuchel looks dejected REUTERS/Paul Childs
توماس توخيل يتوجه لأولياء الأمور بطلب غريب قبل مواجهة المكسيك (رويترز)
Published On 2/7/2026

دعا مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل أولياء الأمور في بلاده إلى السماح لأطفالهم بالسهر ومتابعة مواجهة المنتخب أمام المكسيك في دور الـ16 من كأس العالم عام 2026، حتى لو تطلب الأمر تقديم اعتذارات مدرسية.

وجاءت تصريحات توخيل بعد فوز إنجلترا الصعب على جمهورية الكونغو (2-1)، حيث شدد على أن الفريق يحتاج إلى دعم جماهيري كامل في مواجهة مرتقبة أمام المكسيك داخل ملعب أزتيكا الشهير.

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وقال المدرب الألماني: “اكتبوا رسالة اعتذار للمدرسة ودعوا الأطفال يشاهدون المباراة. لديهم الكثير من الدروس، لكن كأس العالم تُقام مرة كل أربع سنوات، ونحتاج دعم الجميع، وخاصة الأطفال”.

وأضاف توخيل أن المواجهة ستكون مليئة بالتحديات، مشيرا إلى صعوبة اللعب في ملعب أزتيكا وارتفاعه الكبير عن سطح البحر، وهو ما قد يؤثر على الجاهزية البدنية للاعبين.

وتابع: “لن يكون من الممكن التأقلم مع الارتفاع في أربعة أيام فقط، هذا مستحيل من الناحية البدنية”.

وتأتي المباراة في أجواء تاريخية خاصة، إذ يدخلها المنتخب المكسيكي بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على الإكوادور، بينما تسعى إنجلترا لمواصلة مشوارها في البطولة رغم صعوبة المهمة خارج الديار.

المصدر: الصحافة الأجنبية

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