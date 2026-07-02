مدرب إنجلترا يفاجئ الجميع بطلب غريب قبل مواجهة المكسيك

دعا مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل أولياء الأمور في بلاده إلى السماح لأطفالهم بالسهر ومتابعة مواجهة المنتخب أمام المكسيك في دور الـ16 من كأس العالم عام 2026، حتى لو تطلب الأمر تقديم اعتذارات مدرسية.

وجاءت تصريحات توخيل بعد فوز إنجلترا الصعب على جمهورية الكونغو (2-1)، حيث شدد على أن الفريق يحتاج إلى دعم جماهيري كامل في مواجهة مرتقبة أمام المكسيك داخل ملعب أزتيكا الشهير.

وقال المدرب الألماني: “اكتبوا رسالة اعتذار للمدرسة ودعوا الأطفال يشاهدون المباراة. لديهم الكثير من الدروس، لكن كأس العالم تُقام مرة كل أربع سنوات، ونحتاج دعم الجميع، وخاصة الأطفال”.

وأضاف توخيل أن المواجهة ستكون مليئة بالتحديات، مشيرا إلى صعوبة اللعب في ملعب أزتيكا وارتفاعه الكبير عن سطح البحر، وهو ما قد يؤثر على الجاهزية البدنية للاعبين.

وتابع: “لن يكون من الممكن التأقلم مع الارتفاع في أربعة أيام فقط، هذا مستحيل من الناحية البدنية”.

وتأتي المباراة في أجواء تاريخية خاصة، إذ يدخلها المنتخب المكسيكي بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على الإكوادور، بينما تسعى إنجلترا لمواصلة مشوارها في البطولة رغم صعوبة المهمة خارج الديار.