رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

مقابل 155 مليون دولار.. مانشستر سيتي يحسم صفقة جوهرة إنجلترا

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - England v DR Congo - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 1, 2026 England's Declan Rice and Elliot Anderson celebrate after the match as England qualify for the Round of 16 stage of the World Cup REUTERS/Paul Childs
أندرسون ورايس يحتفلان بتأهل المنتخب الإنجليزي للدور الـ16 من مونديال 2026 (رويترز)
Published On 2/7/2026

توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع نوتنغهام فوريست للتعاقد مع لاعب وسط المنتخب الإنجليزي إليوت أندرسون، في صفقة قياسية على مستوى النادي تبلغ قيمتها 155 مليون دولار، على أن ينضم اللاعب رسميًا إلى صفوف "السيتيزنز" عقب انتهاء مشاركته مع منتخب "الأسود الثلاثة" في كأس العالم 2026.

وتمثل الصفقة أولى الصفقات الكبرى في عهد المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا، الذي تولى قيادة الفريق خلفًا للإسباني بيب غوارديولا، منهياً حقبة امتدت لعقد كامل شهدت نجاحات كبيرة للنادي.

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الفحوصات في معسكر إنكلترا

وأجرى أندرسون، البالغ من العمر 23 عامًا، الفحوصات الطبية في مدينة كانساس سيتي الأمريكية، حيث يقيم المنتخب الإنجليزي استعدادًا لمواجهة المكسيك في دور الـ16 من كأس العالم، على أن تُستكمل إجراءات انتقاله رسميًا فور عودته إلى إنكلترا بعد انتهاء مشوار المنتخب في البطولة.

وقال مانشستر سيتي في بيان رسمي، الخميس: "توصل مانشستر سيتي ونوتنغهام فوريست إلى اتفاق بشأن انتقال إليوت أندرسون."

وأضاف: "سيتم استكمال إجراءات انتقاله فور عودته إلى إنكلترا. في هذه الأثناء، يتمنى الجميع في مانشستر سيتي كل التوفيق لإليوت والمنتخب الإنجليزي في مشوارهما بكأس العالم، ونتطلع إلى الترحيب به في مانشستر في الوقت المناسب."

رقم قياسي في تاريخ السيتي

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 173 مليون دولار، بما يجعلها الأغلى في تاريخ الكرة الإنجليزية. إلا أن الاتفاق النهائي استقر عند 155 مليون دولار، وهو رقم قياسي في تاريخ مانشستر سيتي، لكنه يبقى أقل من الرقم القياسي الحالي في إنكلترا، والمسجل باسم ليفربول، الذي دفع 167 مليون دولار لنيوكاسل يونايتد مقابل التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك خلال العام الماضي.

ATLANTA, GEORGIA - JULY 01: Elliot Anderson #8 of England runs with the ball during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between England and Congo DR at Atlanta Stadium on July 01, 2026 in Atlanta, Georgia. Darrian Traynor/Getty Images/AFP (Photo by Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
اليوت أندرسون، وسط ميدان منتخب أنجلترا (الفرنسية)

إشادة من توخل

وخاض أندرسون جميع مباريات المنتخب الإنجليزي الأربع في كأس العالم أساسيًا، مقدمًا مستويات لافتة دفعت مدرب "الأسود الثلاثة"، الألماني توماس توخل، إلى الإشادة بإمكاناته خلال المعسكر الإعدادي للبطولة.

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وقال توخل: "إنه لاعب من الطراز الرفيع. لا مزيد من الكلام، إنه لاعب متكامل. أنا سعيد بانضمامه إلينا، فهو لاعب أساسي بالنسبة لنا."

المصدر: الألمانية

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