مقابل 155 مليون دولار.. مانشستر سيتي يحسم صفقة جوهرة إنجلترا

توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع نوتنغهام فوريست للتعاقد مع لاعب وسط المنتخب الإنجليزي إليوت أندرسون، في صفقة قياسية على مستوى النادي تبلغ قيمتها 155 مليون دولار، على أن ينضم اللاعب رسميًا إلى صفوف "السيتيزنز" عقب انتهاء مشاركته مع منتخب "الأسود الثلاثة" في كأس العالم 2026.

وتمثل الصفقة أولى الصفقات الكبرى في عهد المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا، الذي تولى قيادة الفريق خلفًا للإسباني بيب غوارديولا، منهياً حقبة امتدت لعقد كامل شهدت نجاحات كبيرة للنادي.

الفحوصات في معسكر إنكلترا

وأجرى أندرسون، البالغ من العمر 23 عامًا، الفحوصات الطبية في مدينة كانساس سيتي الأمريكية، حيث يقيم المنتخب الإنجليزي استعدادًا لمواجهة المكسيك في دور الـ16 من كأس العالم، على أن تُستكمل إجراءات انتقاله رسميًا فور عودته إلى إنكلترا بعد انتهاء مشوار المنتخب في البطولة.

وقال مانشستر سيتي في بيان رسمي، الخميس: "توصل مانشستر سيتي ونوتنغهام فوريست إلى اتفاق بشأن انتقال إليوت أندرسون."

وأضاف: "سيتم استكمال إجراءات انتقاله فور عودته إلى إنكلترا. في هذه الأثناء، يتمنى الجميع في مانشستر سيتي كل التوفيق لإليوت والمنتخب الإنجليزي في مشوارهما بكأس العالم، ونتطلع إلى الترحيب به في مانشستر في الوقت المناسب."

رقم قياسي في تاريخ السيتي

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 173 مليون دولار، بما يجعلها الأغلى في تاريخ الكرة الإنجليزية. إلا أن الاتفاق النهائي استقر عند 155 مليون دولار، وهو رقم قياسي في تاريخ مانشستر سيتي، لكنه يبقى أقل من الرقم القياسي الحالي في إنكلترا، والمسجل باسم ليفربول، الذي دفع 167 مليون دولار لنيوكاسل يونايتد مقابل التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك خلال العام الماضي.

إشادة من توخل

وخاض أندرسون جميع مباريات المنتخب الإنجليزي الأربع في كأس العالم أساسيًا، مقدمًا مستويات لافتة دفعت مدرب "الأسود الثلاثة"، الألماني توماس توخل، إلى الإشادة بإمكاناته خلال المعسكر الإعدادي للبطولة.

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وقال توخل: "إنه لاعب من الطراز الرفيع. لا مزيد من الكلام، إنه لاعب متكامل. أنا سعيد بانضمامه إلينا، فهو لاعب أساسي بالنسبة لنا."