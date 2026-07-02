ماذا قال مدربا بلجيكا والسنغال عقب "الريمونتادا" المجنونة في كأس العالم؟

حققت بلجيكا عودة مذهلة بقلبها الطاولة على السنغال، محولة تخلفها بثنائية نظيفة إلى فوز 3-2 بعد التمديد (2-2 في نهاية الوقت الأصلي) وبلغت ثمن نهائي كأس العالم عام 2026 على ملعب لومن فيلد في سياتل ضمن دور الـ32.

وقال مدرب بلجيكا الفرنسي رودي غارسيا بعد المباراة على موقع الاتحاد الدولي (فيفا): "في كرة القدم، كل شيء ممكن دائما ما دمنا نؤمن بذلك، قوة هذه المجموعة تكمن أيضا في اللاعبين الذين يشاركون من دكة البدلاء، لأننا لا نستطيع تحقيق النتائج بأحد عشر لاعبا فقط".

أما مدرب السنغال بابي ثياو، فقال: "لقد خرجنا من البطولة، وهذا مؤلم. يجب تهنئة المنتخب الذي قدّم كل ما لديه، لكن للأسف لم نتمكن من الحفاظ على تقدمنا".

وكانت السنغال في طريقها إلى تحقيق فوز سهل عندما تقدمت بثنائية لحبيب ديارا (25) وإسماعيلا سار (51)، لكن بلجيكا انتفضت في الدقائق الأخيرة وردّت بهدفي البديل روميلو لوكاكو (86) والقائد يوري تيليمانس (89) فارضة شوطين إضافيين، قبل أن يقتنص تيليمانس نفسه ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع وانبرى لها بنفسه مسجلا هدف الفوز (120+5).

وتلتقي بلجيكا في الدور المقبل الاثنين في سياتل مع الفائز من الولايات المتحدة والبوسنة اللذين يلتقيان في سان فرانسيسكو.