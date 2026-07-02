لحظات صعبة.. لوكاكو يوضح كواليس تخليه عن ركلة الجزاء أمام السنغال

كشف مهاجم المنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو الأسباب التي دفعته إلى التخلي عن تنفيذ ركلة الجزاء الحاسمة أمام السنغال في ثمن نهائي كأس العالم 2026، مؤكدا أنه لا يزال يمر بفترة صعبة على الصعيد النفسي.

ورغم أنه كان يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء التي منحت بلجيكا الفوز، فضل مهاجم نابولي منحها لزميله يوري تيليمانس.

وقال لوكاكو في تصريحات لقناة آر تي بي إف (RTBF) البلجيكية: "كنت سأنفذ الركلة، لكنني ما زلت أمر بلحظات صعبة على المستوى الذهني، لذلك فضلت أن يسددها يوري. الأهم ليس أنا، بل أن يفوز الفريق". كما استحضر المهاجم البلجيكي ذكرى والده الراحل روجيه لوكاكو، الذي توفي في سبتمبر/أيلول الماضي، قائلا: "والدي من هناك في السماء هو من يساعدني".

وجاء تألق لوكاكو في البطولة رغم موسمه الصعب مع ناديه، إذ خاض سبع مباريات فقط وسجل هدفا واحدا، قبل أن يمنحه المدرب رودي غارسيا فرصة المشاركة في كأس العالم.

ومنذ انطلاق البطولة، لعب لوكاكو دورا مؤثرا في مشوار الشياطين الحمر، بعدما ساهم في التعادل أمام مصر، ثم سجل أمام نيوزيلندا، قبل أن يهز شباك السنغال في المباراة التي قادت بلجيكا إلى الدور المقبل.

واعترف صاحب الـ33 عاما بأن المباراة كانت شاقة للغاية، لكنه أشاد بردة فعل منتخب بلاده، قائلا: "عندما رفعنا نسق الضغط واستعدنا الكرات الثانية، ظهرت روح المجموعة، وهذا ما منحنا الفوز". وأضاف: "كنا متأخرين في النتيجة، لكننا أظهرنا شخصية قوية، وهذا ما تحتاجه في مثل هذه المباريات. السنغال من أفضل منتخبات البطولة من الناحية الفنية والبدنية والتكتيكية".

وكان لوكاكو أحد أبرز أبطال عودة بلجيكا في المباراة، بعدما سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 86، ليساهم في قلب تأخر منتخب بلاده بهدفين إلى فوز مثير بنتيجة 3-2 بعد التمديد، وضمان بطاقة العبور إلى الدور المقبل حيث ستواجه الولايات المتحدة الأمريكية.