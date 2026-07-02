رياضة|بطولات عالمية

بالفيديو.. الشغف برونالدو يحول شوارع تورونتو إلى "ساحة برتغالية"

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PALM BEACH GARDENS, FLORIDA - JUNE 25: Team Portugal players walk on the field during the training session ahead of the FIFA World Cup 2026 Group K match between Portugal and Colombia at Palm Beach Gardens Tennis & Pickleball Center on June 25, 2026 in Palm Beach Gardens, Florida. Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP (Photo by Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
جانب من تدريبات المنتخب البرتغالي قبل مواجهة كرواتيا في الدور الـ32 لمونديال 2026 (الفرنسية)
Published On 2/7/2026

تحولت شوارع مدينة تورونتو الكندية إلى ساحة احتفالية صاخبة، مع وصول بعثة المنتخب البرتغالي استعدادا لمواجهة كرواتيا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، وسط حضور جماهيري هائل تركز حول مقر إقامة الفريق.

وتجمعت آلاف الجماهير أمام الفندق الذي يقيم فيه المنتخب، في مشهد لافت يعكس الشعبية الجارفة لقائد الفريق كريستيانو رونالدو، حيث انتظر المشجعون لساعات طويلة من أجل إلقاء نظرة عليه وعلى بقية نجوم المنتخب.

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وأظهرت مقاطع متداولة لحظة نزول رونالدو من حافلة الفريق، إذ انفجرت الجماهير بهتافات مدوية باسمه، في أجواء وُصفت بالصاخبة، مع ترديد اسمه بشكل جماعي بمجرد ظهوره، ما يعكس التأثير الكبير الذي يتمتع به النجم البرتغالي عالميا.

كما شهدت المدينة تنظيم مرافقة جماهيرية لحافلة المنتخب، بمشاركة عدد من المشجعين على الدراجات النارية الذين اصطفوا على طول الطريق لتأمين وصول الفريق إلى الفندق وسط أجواء احتفالية غير مسبوقة.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين البرتغال وكرواتيا، التي ستُقام على ملعب تورونتو، حيث يسعى المنتخبان لحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، في لقاء يحمل طابعا خاصا مع إمكانية أن يكون الأخير بين رونالدو وقائد كرواتيا لوكا مودريتش، زميليه السابقين في ريال مدريد.

المصدر: الجزيرة

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