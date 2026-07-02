بالفيديو.. الشغف برونالدو يحول شوارع تورونتو إلى "ساحة برتغالية"

تحولت شوارع مدينة تورونتو الكندية إلى ساحة احتفالية صاخبة، مع وصول بعثة المنتخب البرتغالي استعدادا لمواجهة كرواتيا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، وسط حضور جماهيري هائل تركز حول مقر إقامة الفريق.

وتجمعت آلاف الجماهير أمام الفندق الذي يقيم فيه المنتخب، في مشهد لافت يعكس الشعبية الجارفة لقائد الفريق كريستيانو رونالدو، حيث انتظر المشجعون لساعات طويلة من أجل إلقاء نظرة عليه وعلى بقية نجوم المنتخب.

وأظهرت مقاطع متداولة لحظة نزول رونالدو من حافلة الفريق، إذ انفجرت الجماهير بهتافات مدوية باسمه، في أجواء وُصفت بالصاخبة، مع ترديد اسمه بشكل جماعي بمجرد ظهوره، ما يعكس التأثير الكبير الذي يتمتع به النجم البرتغالي عالميا.

كما شهدت المدينة تنظيم مرافقة جماهيرية لحافلة المنتخب، بمشاركة عدد من المشجعين على الدراجات النارية الذين اصطفوا على طول الطريق لتأمين وصول الفريق إلى الفندق وسط أجواء احتفالية غير مسبوقة.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين البرتغال وكرواتيا، التي ستُقام على ملعب تورونتو، حيث يسعى المنتخبان لحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، في لقاء يحمل طابعا خاصا مع إمكانية أن يكون الأخير بين رونالدو وقائد كرواتيا لوكا مودريتش، زميليه السابقين في ريال مدريد.