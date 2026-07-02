حكم جديد لصالح الزمالك.. "كاس" تخفض غرامة السوبر الأفريقي

حقق نادي الزمالك انتصارًا قانونيًا جديدًا بعدما أصدرت "كاس" حكمًا بقبول الاستئناف المقدم من النادي بشأن العقوبة المالية المفروضة عليه على خلفية أحداث مباراة كأس السوبر الأفريقي، لتقرر تخفيض قيمة الغرامة من 200 ألف دولار إلى 50 ألف دولار.

ويأتي الحكم ليمنح الزمالك دفعة قوية في ملف القضايا الرياضية، بعدما نجح في إقناع المحكمة بتخفيف العقوبة المالية التي سبق توقيعها من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ليقتصر المبلغ المستحق سداده على 50 ألف دولار بدلًا من 200 ألف دولار.

أزمة مباراة السوبر الأفريقي

وتعود وقائع القضية إلى مباراة كأس السوبر الأفريقي التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، وجمعت الزمالك وغريمه التقليدي الأهلي، حيث شهدت المباراة اعتراضات من لاعبي الزمالك على عدد من القرارات التحكيمية.

وخلال اللقاء، لوّح لاعبو الزمالك بعدم استكمال المباراة احتجاجًا على قرارات الحكم، قبل أن يتراجع الفريق ويستأنف اللقاء بصورة طبيعية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، قبل أن يحسم الزمالك اللقب لصالحه بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح، ليتوج بكأس السوبر الأفريقي.

ولا يعد هذا الحكم الأول الذي يصدر لصالح الزمالك أمام المحكمة الرياضية الدولية، إذ سبق للمحكمة أن أصدرت حكمًا آخر يقضي بتخفيض الغرامة المالية الخاصة بأحداث نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لعام 2024.

وقضت المحكمة في تلك القضية بتخفيض العقوبة من 200 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، وهو ما مثّل انتصارًا قانونيًا آخر للنادي في مواجهة العقوبات المالية الصادرة بحقه.

الزمالك يستحق استرداد 250 ألف دولار

وبعد صدور الحكمين، أصبح من حق الزمالك استرداد جزء من المبالغ التي سبق خصمها من مستحقاته لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وبحسب ما أعلنه المركز الإعلامي للنادي، فإن إجمالي المبلغ الذي أصبح مستحقًا للزمالك يبلغ 250 ألف دولار، نتيجة تخفيض الغرامتين الصادرتين في قضيتي كأس السوبر الأفريقي ونهائي كأس الكونفدرالية.

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ومن المنتظر أن تتحرك إدارة نادي الزمالك خلال الساعات المقبلة بمخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للمطالبة برد مبلغ 250 ألف دولار، بعدما سبق خصم هذا المبلغ من مستحقات النادي لدى الاتحاد، وذلك استنادًا إلى الحكمين النهائيين الصادرين من المحكمة الرياضية الدولية لصالح القلعة البيضاء.

ويمثل الحكمان مكسبًا قانونيًا وماليًا مهمًا للزمالك، بعدما نجح النادي في تقليص قيمة العقوبات المالية المفروضة عليه، بما يعزز موقفه في استرداد جزء من مستحقاته المالية لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.