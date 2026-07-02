كازورلا يعلن اعتزال كرة القدم بعد مسيرة دامت 20 عاما

قرر سانتي كازورلا، صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي ومنتخب إسبانيا سابقا، اعتزال كرة القدم عن 41 عاما، وفق ما أعلن الخميس، واضعا بذلك حدا لمسيرة دامت 20 عاما أحرز خلالها ألقابا عدة، أبرزها كأس أوروبا عامي 2008 و2012.

وبعد موسم أخير مع ريال أوفييدو، نادي مسقط رأسه الذي ساعده على الصعود إلى الدرجة الأولى عام 2025 قبل أن يهبط مجددا في نهاية الموسم الماضي بعد تذيله الترتيب، أعلن كاسورلا نهاية مسيرته الاحترافية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال في مقطع فيديو نُشر على إكس: "الآن بعدما وصل كل شيء إلى نهايته، وبعدما علقت حذائي وحل الصمت مكان الضجيج، يصبح لكل شيء معنى، لأن هذه النهاية لم تكن في أي مكان: كنت في بيتي".

وبدأ كازورلا مسيرته الاحترافية مع فياريال، لكن مسيرته أخذت بعدا آخر بعد انضمامه إلى أرسنال عام 2012، عقب تجارب مع ريكرياتيفو وملقة.

ويعتبر لاعب الوسط المهاجم القادر على اللعب بالقدمين، من أبرز نجوم جيله، إذ تُوج مرتين بكأس أوروبا مع المنتخب الإسباني في عامي 2008 و2012، لكنه غاب عن التتويج بكأس العالم 2010 بسبب الإصابة.

لازمته هذه المشكلة طوال مسيرته بعدما أبعدته عن الملاعب قرابة عامين خضع خلالهما لثماني عمليات جراحية، وكاد أن يفقد ساقه بسبب عدوى أدت إلى تناقص وتر أخيل 8 سنتيمترات.

دافع عن ألوان منتخب "لا روخا" في 81 مباراة دولية، سجل خلالها 15 هدفا ومرر 10 كرات حاسمة.

وبعد ستة مواسم مع "المدفعجية"، تُوج خلالها بكأس إنجلترا عامي 2014 و2015، عاد كازورلا إلى فياريال "النادي الذي منحني كل شيء" حيث سجل في عامين قضاهما معه 22 هدفا ومثلها كرة حاسمة.

بعد نهاية عقده مع "الغواصات الصفراء" انتقل إلى السد القطري، قبل أن يعود إلى أوفييدو في الدرجة الثانية عام 2023.

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وقال أوفييدو في بيان: "يطوي ريال أوفييدو وسانتي كازورلا إحدى أجمل صفحات التاريخ الحديث للنادي"، مضيفا أن "كازورلا قرر العودة (إلى النادي الذي لعب في فرقه العمرية بين عامي 1996 و2003 قبل الانتقال إلى فياريال) مقابل تقاضي الحد الأدنى من الراتب المسموح به في الدوري، وتبرع بكامل حقوق صورته للنادي".

وأشار النادي إلى رغبته في بقاء كازورلا، مهما كان الدور أو المنصب الذي يختاره و"الذي يجعله يشعر بالراحة".