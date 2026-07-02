رياضة|كأس العالم 2026|السنغال

قنبلة مدوية في منتخب السنغال.. غايي يعتزل اللعب دوليًا مع المدرب ثياو

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SEATTLE, WASHINGTON - JULY 01: Pape Gueye #26 of Senegal controls the ball during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Belgium and Senegal at Seattle Stadium on July 01, 2026 in Seattle, Washington. Fran Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
بابي غايي يستحوذ على الكرة في إحدى لقطات مباراة السنغال وبلجيكا (الفرنسية)
Published On 2/7/2026

فجر نجم منتخب السنغال بابي غايي خبرا مدويا حينما أعلن اعتزاله اللعب الدولي "بشكل مؤقت" بسبب ما يبدو أنها مشاكل مع المدير الفني الحالي لأسود التيرانغا، بابي ثياو.

وكتب غايي عبر إنستغرام: "سأعود لأقول بضع كلمات بخصوص الإقصاء.. لكنني أعلن اليوم أنني سآخذ استراحة من المنتخب طالما أن هذا الطاقم الفني هو المسؤول".

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وكان ثياو قد استبدل غايي في الدقيقة 66 من عمر مباراة بلجيكا والسنغال حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم الأسود بنتيجة 2-0، وحل محله لامين كامارا.

وبدت علامات الغضب على نجم وسط فياريال أثناء الاستبدال، ما يمكن أن يكون الحلقة الأخيرة في مشاكله مع بابي ثياو.

SEATTLE, WASHINGTON - JULY 01: Pape Gueye #26 of Senegal is substituted by Lamine Camara #8 during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Belgium and Senegal at Seattle Stadium on July 01, 2026 in Seattle, Washington. Fran Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
لحظة استبدال بابي غايي وحلول لامين كامارا مكانه في مباراة السنغال وبلجيكا (الفرنسية)

عقب المباراة، صرح غايي للصحفيين بأنه "كان يبلي بلاء حسنا من الناحية الجسمانية، لكن القرار يبقى بيد المدرب" على حد تعبيره.

ويعد بابي غايي واحدًا من أهم لاعبي الجيل الحالي في المنتخب السنغالي، وقد ساهم بشكل فاعل في تتويج السنغال بلقب كأس أفريقيا 2021 وسجل هدف الفوز بالمباراة النهائية في 2025 أمام المغرب قبل أن يتم سحب اللقب من السنغال بسبب انسحاب اللاعبين اعتراضًا على قرار الحكم جان جاك ندالا منح ركلة جزاء لصالح الفريق المغربي.

وخسر منتخب السنغال بشكل دراماتيكي أمام نظيره البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الفريقين لحساب دور الـ32 من كأس العالم في عام 2026، بعدما كانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم السنغال بهدفين نظيفين حتى الدقيقة السادسة والثمانين من عمر المباراة.

بعدها سجل البلجيكيون ثلاثة أهداف عن طريق روميلو لوكاكو ويوري تيليمانس (هدفين) وأقصوا أسود التيرانغا ومنعوهم من إكمال حملة تحقيق أفضل نتائجهم مرة أخرى، حين وصلوا إلى ربع نهائي كأس العالم في عام 2002.

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المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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