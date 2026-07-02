رقم إيجابي وآخر سلبي لبالوغون.. هداف أمريكا على خطى رونالدينيو وزيدان

بلغ منتخب الولايات المتحدة المنقوص عدديا دور الـ16 في كأس العالم 2026، بتخطيه البوسنة والهرسك 2-0 الأربعاء على ملعب "ليفيز" في سان فرانسيسكو ضمن دور الـ32.

وقد تأهل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في مباراة ضمن الأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه 2-0 على المكسيك في عام 2002؛ وقبل هذه المباراة، كان الفوز على المكسيك هو المواجهة الإقصائية الوحيدة التي تقدم فيها المنتخب الأمريكي في النتيجة أو حافظ فيها على نظافة شباكه.

ويُعد هذا الفوز الثالث للمنتخب الأمريكي في نسخة كأس العالم الحالية، وهو أكبر عدد من الانتصارات يحققه في نسخة واحدة من البطولة.

فيما خسر منتخب البوسنة والهرسك جميع مبارياته الأربع في كأس العالم التي تأخر فيها في النتيجة في أي مرحلة من مراحل المباراة.

وهذه هي المرة الثالثة فقط التي يفوز فيها منتخب من اتحاد الكونكاكاف بمباراة إقصائية في الوقت الأصلي (باستثناء ركلات الترجيح) ضد منافس أوروبي، لينضم بذلك إلى منتخبي المكسيك (ضد بلغاريا) في عام 1986 وكوبا (ضد رومانيا) في عام 1938.

بالوغون.. رقم إيجابي وآخر سلبي

وقد سجل فولارين بالوغون هدفه الثالث في كأس العالم 2026، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر في نسخة واحدة من البطولة، بعد بيرت باتينود (4 أهداف في 1930) ولاندون دونوفان (3 أهداف في 2010)، كما أصبح بالوغون رابع لاعب يسجل هدفا ويتعرض للطرد في مباراة ضمن الأدوار الإقصائية لكأس العالم، بعد زين الدين زيدان (نهائي 2006)، رونالدينيو (ربع نهائي 2002)، غارينشيا (نصف نهائي 1962).

بينما أصبح مالك تيلمان ثاني لاعب في تاريخ منتخب الولايات المتحدة الأمريكية (منذ عام 1966) يسجل هدفا من ركلة حرة مباشرة في كأس العالم، بعد إريك وينالدا ضد سويسرا في عام 1994.

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وقد سجل المنتخب الأمريكي أربعة أهداف من كرات ثابتة في كأس العالم الحالية، بما في ذلك هدف مالك تيلمان من ركلة حرة مباشرة الليلة، وهو أكبر عدد من الأهداف من كرات ثابتة يسجله أي منتخب في البطولة هذا العام.

قام ويستون ماكيني بخمس تمريرات كاسرة للخطوط الدفاعية ضد البوسنة والهرسك، ليصل رصيده إلى 13 تمريرة من هذا النوع في كأس العالم الحالية، أكثر بأربع تمريرات على الأقل من أي لاعب آخر في البطولة.

بعمر 40 عاما و106 أيام، أصبح إدين دجيكو أول لاعب (باستثناء حراس المرمى) يبلغ من العمر 40 عاما أو أكثر يشارك في مباراة ضمن الأدوار الإقصائية لكأس العالم.