لا معاملة خاصة هنا.. ميسي يخضع لتفتيش صارم في مطار أمريكي (شاهد)

لم يسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من إجراءات التفتيش المثيرة للجدل، التي تعرّضت لها بعثات العديد من المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم، في المطارات الأمريكية.

وخضع ميسي وزملاؤه لتفتيش دقيق وصارم على مدرّج مطار كانساس سيتي، قبل سفر الفريق إلى مدينة ميامي لخوض مباراتهم ضد كاب فيردي ضمن منافسات دور الـ32 من المونديال.

تفتيش ميسي في مطار أمريكي

وانتشر مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه الهداف التاريخي لكأس العالم والفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، رفقة زملائه وهم يخضعون لتفتيش دقيق من قبل عناصر الأمن الذين استخدموا أجهزة كشف المعادن.

ويبدو أن الفيديو تم تصويره من مكان مرتفع من داخل مكاتب المطار وفق ما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" (leparisien) الفرنسية، وفيه ظهر اللاعبون بوضوح وهم على بُعد أمتار قليلة من الطائرة.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فبعد أن وضع هاتفه المحمول في صندوق مخصص، خضع ميسي للتفتيش من قبل عنصر أمني يستخدم جهاز الكشف اليدوي.

اللافت أن ميسي لم يكن منزعجاً مما يحدث، بل ظهر ضاحكاً ومرحاً وسط زملائه بل ومستمتعاً بالموقف وفق الصحيفة ذاتها.

لا معاملة خاصة

وعلّقت الصحيفة على هذا الفيديو بالقول "حتى لو كنت ميسي وأحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم والرياضة عموما، إلا أنك ستبقى مواطناً عادياً كغيرك من الناس في بلدٍ لا يتهاون بالأمور المتعلقة بالأمن"، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة.

وشهدت النسخة الحالية من المونديال إجراءات تفتيش صارمة خاصة في المطارات الأمريكية تسببت بجدل إعلامي كبير.

وتعرّض عدد كبير من وفود المنتخبات المشاركة في المونديال مثل أوزبكستان والعراق وغيرهما لتفتيش دقيق واستجوابات مطولة.

ويسعى منتخب الأرجنتين إلى مواصلة حملة الدفاع عن اللقب الذي حققه في مونديال قطر، ويبدو مرشحاً فوق العادة لتجاوز نظيره كاب فيردي مفاجأة البطولة، في مباراتهم المقررة في الساعات الأولى من يوم السبت المقبل وتحديدا الساعة 1:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على ملعب ميامي ضمن دور الـ32 من المونديال.

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ويدخل ميسي تلك المباراة وهو يتصدر قائمة هدافي النسخة الحالية بالشراكة مع الفرنسي كيليان مبابي، وفي رصيد كل منهما 6 أهداف.