أرقام فلكية تصدم الجماهير.. كم يبلغ سعر تذكرة مباراة المكسيك وإنجلترا؟

يواجه مشجعو المنتخب الإنجليزي الراغبون في مؤازرة بلادهم في مباراة الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2026 أمام المكسيك أزمة حادة لتأمين مقاعدهم؛ إذ بلغ الحد الأدنى لسعر التذكرة على منصة إعادة البيع الرسمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) نحو 3500 دولار.

وكان منتخب "الأسود الثلاثة" قد حجز مقعده لمواجهة أصحاب الأرض بملعب "أزتيكا"، عقب تخطيه جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدفين لواحد.

وبحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تشهد مباريات العاصمة المكسيكية تصاعد حدة أسعار التذاكر المعروضة بأسواق إعادة البيع؛ نتيجة قلة المعروض والتهافت القياسي من الجماهير المحلية المتطلعة لدعم منتخبها.

وتعود الأزمة إلى حصول "رابطة مشجعي إنجلترا" على حصة بلغت 4000 تذكرة فقط، في استاد يتسع لـ 80824 متفرجا. ونفدت الحصة بالكامل في مرحلة البيع بالقرعة خلال يناير/كانون الثاني الماضي، مع إعلان الفيفا عدم إصدار تذاكر إضافية، لتصبح منصات إعادة البيع المسلك الوحيد المتاح.

من 295 إلى 3500 دولار

ورصدت المؤشرات الرقمية حركة العرض؛ فقبل لقاء الكونغو، أُدرجت 250 تذكرة فقط، ارتفعت بعد ذلك بشكل طفيف إلى 273، لتنتهي قفزتها ليلا عند 429 تذكرة، تركزت بالفئات الاقتصادية خلف المرمى.

وسجلت الأسعار أرقاما فلكية؛ إذ عرضت تذكرة من فئة "المشجعين الاقتصادية" والبالغة أصلا 295 دولارا، لإعادة البيع بثلاثة آلاف دولار، لتستقر بالتكلفة الإجمالية مع الرسوم عند 3498 دولارا، ما يعادل 12 ضعفا قيمتها الأصلية.

أما الفئة الرابعة الأقل سعرا بقيمة اسمية 170 دولارا، فقفز سعرها الإجمالي عند إعادة البيع إلى 5247 دولارا، مسجلة زيادة بلغت 30 ضعفا قيمتها الأساسية. وفي الفئة الثالثة بالمدرج العلوي المحددة أصلا بـ 350 دولارا، جرى تداولها بقيمة 3650 دولارا، لتبلغ التكلفة الكلية 4197 دولارا باحتساب رسوم الفيفا.

جنون في الأسعار

واستقرت تذاكر الفئة الثانية عند 4897 دولارا بدلا من قيمتها الأصلية البالغة 450 دولارا. في حين وصلت تكلفة أرخص تذاكر الفئة الأولى إلى 5013 دولارا بعد أن كان سعرها الاسمي 1595 دولارا.

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وتشير بيانات الفيفا إلى وجود قوائم تخضع لتقدير البائعين؛ حيث عرضت تذكرة فئة أولى بالمدرج السفلي بسعر استثنائي بلغ 32151 دولارا، يضاف إليها رسوم بقيمة 4822 دولارا، مقارنة بسعرها الأصلي البالغ 1064 دولارا.

وعلى المنصات المستقلة، أظهر موقع "سيت غيك" (SeatGeek) أن أرخص تذكرة بلغت 3941 دولارا شريطة شمول الرسوم، بموقع يماثل الفئة الثالثة.

وبالمقابل، تشهد قطاعات الخدمات اللوجستية بمكسيكو سيتي استقرارا؛ إذ تتوفر خيارات الإقامة الفندقية بنطاق واسع بأسعار تقل عن 107 دولارات لليلتين.