تحذيرات مكسيكية لمشجعي إنجلترا بسبب "السجائر الإلكترونية"

تلقى مشجعو منتخب إنجلترا تحذيرات قبل السفر إلى المكسيك لمؤازرة "الأسود الثلاثة" في مواجهة أصحاب الأرض ضمن دور الـ16 من كأس العالم 2026، بسبب القوانين الصارمة التي تفرضها السلطات المكسيكية على السجائر الإلكترونية وأجهزة التدخين الإلكتروني.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره المكسيكي، الاثنين المقبل، على ملعب أزتيكا، بعدما قلب تأخره أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى فوز بنتيجة 2-1، بفضل ثنائية قائده هاري كين.

ووفقًا للتحذيرات، فإن استخدام السجائر الإلكترونية داخل المكسيك ليس محظورًا بشكل صريح، إلا أن إدخالها إلى البلاد يعد مخالفة للقانون. ويواجه المسافرون الذين تضبط بحوزتهم هذه الأجهزة مصادرتها فورًا من قبل سلطات الجمارك، مع إمكانية فرض غرامات قد تصل إلى 12 ألف دولار (نحو 9 آلاف جنيه إسترليني)، كما قد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن لمدة ثماني سنوات.

وأصدرت شركات رحلات بحرية وتنظيم سفر تنبيهات مماثلة لعملائها، مؤكدة أن المخالفين قد يتعرضون لمصادرة الأجهزة، وغرامات مالية كبيرة، أو الاحتجاز وفقًا للقوانين المكسيكية.

من جانبها، بررت الحكومة المكسيكية هذه الإجراءات بأنها تأتي في إطار حماية الصحة العامة، ولا سيما صحة الأطفال والمراهقين. وقال رئيس اللجنة الوطنية المكسيكية لمكافحة الإدمان، جادي زابيكي: "أصبحت المكسيك من الدول الرائدة في حماية صحة الأطفال والمراهقين". وفقًا لصحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية.

وعلى الصعيد الرياضي، يسعى المنتخب الإنجليزي إلى مواصلة مشواره في البطولة عندما يصطدم بالمكسيك، بعد تأهله إلى ثمن النهائي بفضل تألق هاري كين، الذي سجل هدفي الفوز أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، رغم البداية الصعبة التي شهدت تقدم المنتخب الأفريقي في الدقائق الأولى من المباراة.