رياضة|كأس العالم 2026|المملكة المتحدة

تحذيرات مكسيكية لمشجعي إنجلترا بسبب "السجائر الإلكترونية"

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - England v DR Congo - Fans gather in London - BOXPARK Wembley, London, Britain - July 1, 2026 England fans celebrates after the match at BOXPARK Wembley as England qualify for the Round of 16 stage of the World Cup Action Images via Reuters/Cat Goryn
احتفال مشجعين لمنتخب إنجلترا بالفوز على الكونغو الديمقراطية (رويترز)
Published On 2/7/2026

تلقى مشجعو منتخب إنجلترا تحذيرات قبل السفر إلى المكسيك لمؤازرة "الأسود الثلاثة" في مواجهة أصحاب الأرض ضمن دور الـ16 من كأس العالم 2026، بسبب القوانين الصارمة التي تفرضها السلطات المكسيكية على السجائر الإلكترونية وأجهزة التدخين الإلكتروني.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره المكسيكي، الاثنين المقبل، على ملعب أزتيكا، بعدما قلب تأخره أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى فوز بنتيجة 2-1، بفضل ثنائية قائده هاري كين.

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ووفقًا للتحذيرات، فإن استخدام السجائر الإلكترونية داخل المكسيك ليس محظورًا بشكل صريح، إلا أن إدخالها إلى البلاد يعد مخالفة للقانون. ويواجه المسافرون الذين تضبط بحوزتهم هذه الأجهزة مصادرتها فورًا من قبل سلطات الجمارك، مع إمكانية فرض غرامات قد تصل إلى 12 ألف دولار (نحو 9 آلاف جنيه إسترليني)، كما قد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن لمدة ثماني سنوات.

وأصدرت شركات رحلات بحرية وتنظيم سفر تنبيهات مماثلة لعملائها، مؤكدة أن المخالفين قد يتعرضون لمصادرة الأجهزة، وغرامات مالية كبيرة، أو الاحتجاز وفقًا للقوانين المكسيكية.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - England v DR Congo - Fans gather in London - BOXPARK Wembley, London, Britain - July 1, 2026 England fans celebrates after the match at BOXPARK Wembley as England qualify for the Round of 16 stage of the World Cup Action Images via Reuters/Cat Goryn TPX IMAGES OF THE DAY
الجماهير الإنجليزية تشجع بمنتهى الحماس في كأس العالم 2026 (رويترز)

من جانبها، بررت الحكومة المكسيكية هذه الإجراءات بأنها تأتي في إطار حماية الصحة العامة، ولا سيما صحة الأطفال والمراهقين. وقال رئيس اللجنة الوطنية المكسيكية لمكافحة الإدمان، جادي زابيكي: "أصبحت المكسيك من الدول الرائدة في حماية صحة الأطفال والمراهقين". وفقًا لصحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية.

وعلى الصعيد الرياضي، يسعى المنتخب الإنجليزي إلى مواصلة مشواره في البطولة عندما يصطدم بالمكسيك، بعد تأهله إلى ثمن النهائي بفضل تألق هاري كين، الذي سجل هدفي الفوز أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، رغم البداية الصعبة التي شهدت تقدم المنتخب الأفريقي في الدقائق الأولى من المباراة.

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المصدر: الصحافة البريطانية

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