بينهم العيناوي وبوعدي.. من هم "أباطرة الاستحواذ" في مونديال 2026؟

أصدر مرصد كرة القدم العالمي (CIES) إحصائية حديثة تسلط الضوء على أبرز لاعبي خط الوسط القادرين على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط خلال منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وتُعد هذه الميزة الرقمية ركيزة أساسية لتقييم قدرة اللاعبين على التحكم في إيقاع المباريات وبناء الهجمات بشكل آمن دون ارتكاب أخطاء أو خسارة الاستحواذ لصالح المنافسين.

وتصدّر النجم البرتغالي فيتينيا القائمة بنسبة استثنائية بلغت 95.0%، ما يثبت دوره المحوري كمهندس لعمليات منتخب البرتغال ومحرك أساسي لا يخسر الكرة تقريبا مهما بلغت شدة الضغط الدفاعي عليه.

وجاء في المركز الثاني الإسباني رودري بنسبة 92.6%، مؤكدا جدارته كأحد أفضل لاعبي الارتكاز في كرة القدم الحديثة وصمام الأمان المعتاد لـ"الماتادور" الإسباني، بينما حلّ القائد السويسري غرانيت تشاكا في المرتبة الثالثة بنسبة 87.6%.

وفي سياق التوهج العربي – الأفريقي، فرض الحضور المغربي المزدوج نفسه بقوة في قائمة الصفوة العالمية؛ حيث حقق النجم نائل العيناوي نسبة مبهرة بلغت 87.2% ليأتي خلف تشاكا مباشرة، والشاب الواعد أيوب بوعدي بنسبة 85.5%.

هذا الوجود الثنائي المتقارب بالأرقام يعكس بعمق الهوية التكتيكية والمسيرة التاريخية التي يسطرها منتخب المغرب في هذا المونديال؛ حيث تبرهن الإحصائيات أن "أسود الأطلس" نجحوا في تطوير أسلوب لعبهم ليتحولوا من الانضباط الدفاعي الخالص إلى مرحلة فرض الشخصية الفنية والقدرة على مجاراة أعتى خطوط وسط العالم في الاستحواذ وتدوير الكرة تحت أصعب الظروف والمواجهات المعقدة.

واكتملت قائمة النخبة بظهور الثنائي الكولومبي ليرما وبويرتا، إلى جانب السويسري فرولير، والمكسيكي ليرا، والكندي أوستاكيو.

وتؤكد هذه البيانات بوضوح أن نجاح المنتخبات في الأدوار المتقدمة للمونديال بات يرتبط مباشرة بامتلاك عناصر قادرة على حماية الكرة وتوفير الدعم الهجومي والدفاعي المستمر.