بيتكوفيتش يكشف استعدادات الجزائر لمباراة سويسرا.. وموقف ثلاثي الحراسة

أكد المدرب السويسري البوسني للمنتخب الجزائري لكرة القدم فلاديمير بيتكوفيتش أنه يتعين على لاعبيه "أن يكونوا في جاهزية بنسبة 120%" لمواجهة سويسرا الخميس في فانكوفر في دور الـ32 لمونديال 2026.

وقال بيتكوفيتش في مؤتمر صحفي عشية مواجهة منتخب بلاده الذي حقق معه نتائج لافتة في كأس أوروبا وكأس العالم: "أصبحت كرة القدم عالمية، والكل يعرف بعضهم البعض، ولا توجد هناك أي أسرار. لا أعتقد أن معرفتي بالمنتخب السويسري ميزة بالنسبة لنا، سيكون من الرائع أن ألتقي باللاعبين وأن أرحّب بهم، ولكن في نهاية المطاف سيخرجون إلى أرض الملعب، ولكي نفوز بالمباراة يجب أن نلعب بجاهزية بنسبة 120% ضد المنتخب السويسري القوي".

"لست من سيلعب"

وأضاف: "ليس فلاديمير بيتكوفيتش هو الذي سيلعب أمام سويسرا، وهناك الكثير ممن يحاولون زيادة الضغط من خلال ذكر اسمي وكتابة عناوين الصحف كذلك، فالمباراة هي بين الجزائر وسويسرا اللتين تقدمان أداء جيدا على مستوى كرة القدم".

وتابع: "هذان منتخبان يرغبان في تحقيق النجاح، والمنتخب السويسري قال إنه يريد التأهل إلى ربع النهائي، ونحن حققنا هدفين كبيرين ببلوغ كأس العالم وتجاوز دور المجموعات، وأنا سعيد بأنني وصلت إلى هذه المباراة، ولكني سأكون سعيدا كذلك بتحقيق الفوز ومواصلة التقدم".

وأردف قائلا: "نتوقع مباراة قوية، ولكي نفوز يجب أن نتفوّق في ما نقدّمه في مواجهة منتخب مثل سويسرا. لن نقتصر على دراسة نقاط القوة والضعف لسويسرا، ولكن سنركز على أنفسنا في المقام الأول وسنسعى للفوز في المباراة".

وأشاد بقائد سويسرا غرانيت تشاكا بقوله: "سويسرا خطيرة في لاعبيها الذين يلعبون في أفضل الفرق. بالنسبة لتشاكا، لاعب من أعلى طراز وأثبت قدراته في كل المباريات التي خاضها طوال مسيرته. لكن لا أريد مراقبته بشكل فردي، وعلينا التركيز على اللاعبين الآخرين أيضا، وكما قلت سويسرا تملك لاعبين أقوياء، والفريق برمته قوي، ويجب أن نكون حذرين في مواجهته".

خطة أولى وثانية وثالثة

وبخصوص إمكانية استمرار المباراة إلى ركلات الترجيح، قال: "لدينا خطة أولى وثانية وثالثة. وحتى الآن خضنا الخطة الأولى والثانية. أتمنى ألا نصل إلى الخطة الثالثة، ولا أريد أن نصل إلى مرحلة نحتاج فيها إلى خطة رابعة".

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وشرح بيتكوفيتش سبب استقبال الجزائر لأهداف كثيرة، وقال: "خمسة من أصل سبعة كانت من خارج المنطقة، وهذا يعتمد أيضا على جودة المهاجمين. وأهم شيء أننا سجّلنا خمسة أهداف ووصلنا إلى الأدوار الإقصائية. هذه المرة الثانية التي تبلغ فيها الجزائر الأدوار الإقصائية في كأس العالم، وعلينا أن نأخذ هذا كنقطة إيجابية وعلينا الاستمرار بتطوير أدائنا كما فعلنا في كل مباراة تلو الأخرى وعلينا تقديم أفضل أداء لنا أمام سويسرا، ليس فقط في 90 دقيقة بل في أكثر من ذلك".

وأضاف: "إن أخذنا مباراتنا مع الأرجنتين كمثال، تلقينا هدفين سريعين، ميسي قدم أداء من أروع ما يكون، وكما هي العادة في كأس العالم هؤلاء اللاعبون أصحاب الأداء المتميز ورأينا أداءه في العديد من المباريات. نحن نتحسن من حيث التركيز والتواصل وليس فقط على المستوى الدفاعي، بل هذا ينطبق على اللاعبين الـ11، وأعتقد أننا أظهرنا مؤشرات إيجابية وخاصة ضد النمسا".

وأكد بيتكوفيتش ثقته في حراس مرمى الجزائر في معرض رده على سؤال بخصوص توتر أسامة بن بوط أمام النمسا وإمكانية إعادة لوكا زيدان إلى حراسة عرين "محاربي الصحراء": "عندنا ثلاثة حراس مرمى وهم بحالة جيدة وسنرى من سنختاره غدا والذي سيقدم أفضل أداء من بينهم".